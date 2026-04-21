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Grimaldi Lines, una nave carica di libri e una città in fiore

Parte il "viaggio letterario" della "Cruise Barcelona" diretta verso la metropoli catalana


Parte oggi la nave Cruise Barcelona, diretta verso la metropoli catalana. L'ammiraglia della flotta Grimaldi Lines attraverserà il Mediterraneo con il suo carico di libri, di parole antiche e nuove, di racconti che viaggiano insieme, di messaggi universali sui grandi temi della pace e della libertà: è questo il significato più profondo di Una Nave di Libri per Barcellona, il viaggio letterario via mare che proseguirà fino al 25 aprile, organizzato da Agra Editrice in collaborazione con Grimaldi Lines Tour Operator, con la Cooperativa Leggere:tutti, con la Casa degli Italiani di Barcellona e con RAI Libri,  sotto il patrocinio dell'Istituto di Cultura Italiana di Barcellona e dell'ANP – Associazione Nazionale Presidi.

Giunta quest'anno alla sua XIV edizione, la Nave dei Libri ospiterà a bordo tantissimi protagonisti del mondo della cultura, per un ricco programma di presentazioni, dialoghi letterari, momenti di spettacolo. Alla pace saranno dedicate le poesie dell'attore Gino Manfredi, la street-art del maestro Alessandro Ciambrone e la musica di Valentina De Rosa.  Ad accompagnare i passeggeri saranno anche la filosofa e scrittrice Michela Marzano, la regina del giallo all'italiana Gabriella Genisi che presenterà il romanzo per ragazzi "Silvia Spider e il mistero in alto mare" – ideato insieme ad Antonio Laudati ed ambientato proprio a bordo di Nave dei Libri -  lo scrittore Gaetano Savatteri, il giornalista Bruno Luverà che ha scritto un romanzo insieme a Vincenzo Mollica, la giovane scrittrice sarda Angelica Grivel Serra, l'attore Gianluca Medas, il conduttore RAI Beppe Convertini e molti altri ospiti.

La contaminazione tra i linguaggi vedrà protagonista la grande tradizione enogastronomica del Mediterraneo: sarà infatti affidata allo chef Kumalè, noto per la sua cucina sostenibile e autore di un libro dedicato alle spezie di tutto il mondo, al giornalista Bruno Gambacorta che accompagnerà i partecipanti in una passeggiata gastronomica e letteraria per le strade di Barcellona e a Giampiero Ventura che curerà una degustazione di vini naturali. È infine previsto un collegamento con il cantautore Brunori Sas, che dedicherà una sua canzone a tutti i passeggeri. 

Ad attendere la Nave dei Libri sarà una Barcellona vestita a festa per celebrare Sant Jordi, adempiendo ad un rito antichissimo: regalare un libro a chi ami e ricevere in cambio una rosa. Le Ramblas, Il Passeig de Gracia, le vie del Barrio Gotico traboccheranno di bancarelle di fiori e libri impilati, dove i passanti amano fermarsi per sfogliare pagine o leggere un titolo, vivendo appieno una festa fatta di parole scritte e petali di rosa.

Tag: grimaldi

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