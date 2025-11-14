|
14 novembre 2025
Grimaldi Lines Tour Operator, un brindisi sul mare per festeggiare il nuovo anno

Dal 29 dicembre al 3 gennaio, torna il Capodanno a Barcellona organizzato dalla compagnia partenopea


Per il Capodanno 2026 Grimaldi Lines Tour Operator salpa per Barcellona, la regina dell'energia e del divertimento mediterranei. Si parte da Civitavecchia il 29 dicembre (o da Porto Torres il 30 dicembre) e si rientra in Italia il 3 gennaio, dopo aver respirato l'indimenticabile atmosfera di questa grande città durante le feste di fine anno, tra le vie del centro piene di luci e musica, il profumo dei churros e della cioccolata calda che si mescola a quello del mare.

Come sempre l'allegria regnerà anche a bordo della nave, durante la traversata. Grandi e piccini saranno infatti coinvolti nel programma di intrattenimento di Samarcanda, che quest'anno proporrà un divertente viaggio nella storia dei cartoon più amati, dai classici Disney ai cartoni animati giapponesi, al ritmo di sigle tv che faranno da sfondo alle "apparizioni" di personaggi molto cari al pubblico di tutte le età. Non mancheranno divertenti serate a tema, come il "Pink Party" del viaggio di andata e il "Pigiama Party" del viaggio di ritorno.

La sera di San Silvestro i ristoranti di bordo della Cruise Barcelona, l 'ammiraglia Grimaldi Lines, ospiteranno la tradizionale cena di fine anno, con dress code "a touch of gold". La notte proseguirà poi nel grande salone Smaila's Club con il brindisi augurale e con musica e balli condotti dagli animatori fino al mattino. Chi sceglierà di scendere a terra, avrà a disposizione tanti locali lungo la Barceloneta, o nel centro storico della città. Uno stupefacente spettacolo di fuochi d'artificio illuminerà come sempre l'intera città dalla collina del Montjuic.

I prezzi partono da 475 euro a persona e comprendono: viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona - inclusi diritti fissi e costi EU ETS - con sistemazione in cabina quadrupla interna, pasti durante la navigazione, 3 pernottamenti a bordo con prima colazione quando la nave e ormeggiata in porto, animazione per adulti e bambini, quota di iscrizione e assicurazione medica/annullamento viaggio. Possibilità di partenza da Porto Torres il 30 dicembre, con prezzi a partire da 415 euro a persona. La cena di Capodanno a bordo è facoltativa e costa 70 euro a persona (30 euro per i bambini).

