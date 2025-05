Grimaldi Lines, oltre 120 agenti a bordo della nave "Europa Palace"

Oltre 120 agenti di viaggio provenienti da tutta la Campania hanno partecipato a Napoli a un evento esclusivo promosso da Grimaldi Lines e Grimaldi Lines Tour Operator per presentare i propri prodotti e servizi. Un'occasione di incontro e dialogo, rende noto la compagnia, che si è trasformata in una vera esperienza immersiva, dove la nave stessa è diventata protagonista: apprezzata per l'eleganza degli ambienti e la qualità dei servizi, l'Europa Palace ha offerto il contesto ideale per valorizzare i punti di forza dell'azienda armatoriale.

"Da molti anni stiamo costruendo con il mondo dell'intermediazione una collaborazione di valore – ha dichiarato Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines – Attraverso strumenti concreti come questo evento, le agenzie non sono più semplici fornitori, ma veri partner. Puntiamo su una formazione che sia tecnica, ma anche emozionale, per permettere agli agenti di trasmettere al meglio l'unicità del viaggio via mare."

Durante l'incontro non si è parlato solo di rotte, tariffe o promozioni. Ampio spazio è stato dedicato alla filosofia di Grimaldi Lines, dove innovazione, sostenibilità ambientale e accoglienza sono valori fondamentali. Tra gli esempi più virtuosi, le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto. Grande attenzione anche per il nuovo prodotto firmato Grimaldi Lines Tour Operator: vacanze mediterranee con viaggio in nave, che combinano i collegamenti marittimi verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia con soggiorni in hotel, villaggi, resort e appartamenti, attentamente selezionati per offrire esperienze su misura per ogni tipo di viaggiatore.

Il catalogo 2025 di Grimaldi Lines Tour Operator è infatti uno strumento di consultazione immediato, in cui le proposte sono tutte studiate in base ai target e tengono conto delle esigenze di chi preferisce la vacanza in famiglia, di chi viaggia in coppia, di chi non si separa mai dal proprio animale domestico, di chi ama l'enoturismo o i viaggi green nella natura o ancora le vacanze culturali, consentendo così agli agenti di viaggio di individuare rapidamente la vacanza perfetta per ciascun cliente.

L'evento si è concluso in un clima di entusiasmo, condivisione e partecipazione - spiega Grimaldi in una nota - e soprattutto in perfetta sintonia tra gli ospiti e i responsabili commerciali di Grimaldi Lines: una rete di professionisti sempre al fianco delle agenzie, punto di riferimento costante per ascolto, supporto e collaborazione quotidiana. La compagnia rinnova l'invito a tutti gli agenti di viaggio interessati a conoscere più da vicino il mondo Grimaldi: le porte delle sue navi sono sempre aperte.