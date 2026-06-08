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Contenuto sponsorizzato 08/06/2026

Grimaldi Lines al fianco del Rally Italia Sardegna

La compagnia di navigazione partenopea offre tariffe agevolate a chi assiste alla gara


È iniziato ufficialmente il countdown per il Rally Italia Sardegna 2026, l'attesa competizione sugli sterrati isolani, valida per il FIA World Rally Championship e in programma ad Alghero dall'1 al 4 ottobre prossimi. Come ogni anno la partnership con ACI Sport consentirà a tutti gli appassionati di rally di raggiungere la Sardegna ad un prezzo davvero speciale a bordo delle moderne navi Grimaldi Lines, che offrono agli ospiti un'esperienza di traversata sempre piacevole, grazie ai servizi, all'accoglienza degli equipaggi, ai comodi orari di partenza e arrivo e alla possibilità di viaggiare con il proprio veicolo al seguito.

La compagnia di navigazione propone infatti il 30% di sconto (esclusi diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo) a tutti i passeggeri diretti sull'isola per assistere alla gara. L'offerta è valida sulle linee Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Barcellona-Porto Torres e viceversa, per prenotazioni effettuate entro il 10 ottobre 2026 con partenza tra il 21 settembre e l'11 ottobre 2026.

Per usufruire della promozione basterà prenotare all'indirizzo www.grimaldi-lines.com o su tutti i canali ufficiali di vendita di Grimaldi Lines, utilizzando il codice sconto dedicato, disponibile sul sito degli organizzatori. Anche i concorrenti e i fornitori del Rally troveranno i dettagli per il trasporto dello staff, delle vetture e dei veicoli commerciali al seguito, nonché tutte le informazioni per la prenotazione, sul sito web ufficiale della manifestazione www.rallyitaliasardegna.com.

Sulle linee Civitavecchia-Porto Torres e Livorno-Olbia, Grimaldi Lines opera con le regine della flotta: le due ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona e le navi gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa. Si tratta di cruise ferry di ultima generazione, equipaggiati con servizi che rendono indimenticabile il viaggio, tra cui tutte le tipologie di cabine e suite, i grandi spazi pubblici della nave, il ponte esterno con piscina, solarium e bar, l'aria wellness e la palestra, i negozi per lo shopping e la discoteca per l'intrattenimento serale. A bordo grande attenzione è riservata alle proposte gastronomiche, ispirate alla tradizione della cucina italiana e realizzate con ingredienti freschi e materie prime a filiera corta

Tag: grimaldi

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