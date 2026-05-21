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Armatori 21/05/2026

Grimaldi Euromed, da BPER un finanziamento per l'ammodernamento della flotta

Le risorse copriranno parzialmente l'acquisto di una nuova Pure Car Track Carrier (PCTC) con una capacità di carico di oltre 9.200 veicoli


BPER Corporate & Investment Banking ha sottoscritto un accordo di finanziamento con Grimaldi Euromed S.p.A., società del Gruppo Grimaldi, per supportarne il piano di sviluppo ed ammodernamento della flotta incentrato su innovazione, efficienza e riduzione dell'impatto ambientale. Il finanziamento, del valore di 55 milioni di euro e della durata di 10 anni, è volto a coprire parzialmente l'acquisto della nave Grande Manila, una Pure Car Track Carrier (PCTC) con una capacità di carico di oltre 9.200 veicoli. Il suo ingresso nella flotta Grimaldi, avvenuto lo scorso gennaio, è parte di un programma che complessivamente comprende la costruzione di 17 moderne unità della stessa categoria, tutte ammonia ready, ossia predisposte per il futuro utilizzo dell'ammoniaca come carburante alternativo a zero emissioni di carbonio. Nel complesso, la combinazione di tecnologie innovative installate consente una riduzione del 50% delle emissioni di CO₂ per carico trasportato, rispetto alle navi PCTC della precedente generazione.

"Questa operazione – ha sottolineato Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER – riveste per la nostra Banca un'importanza particolare perché, attraverso il lavoro specializzato del nostro Blue Economy Desk – Structured Finance, abbiamo affiancato il Gruppo Grimaldi in un investimento di grande rilevanza strategica per il trasporto marittimo internazionale. Si tratta di un progetto che coniuga sviluppo industriale, innovazione tecnologica e attenzione alla sostenibilità ambientale. Con questa iniziativa confermiamo il ruolo di BPER come partner finanziario di riferimento per le aziende che investono nella competitività di lungo periodo, a supporto di percorsi di crescita industriale e di riduzione dell'impatto ambientale".

"Accogliamo con soddisfazione il perfezionamento di questo finanziamento, che conferma il valore della collaborazione sviluppata con BPER nel corso degli ultimi anni", ha dichiarato Diego Pacella, Amministratore Delegato del Gruppo Grimaldi. "Il sostegno di BPER al nostro piano di ammodernamento della flotta rappresenta un segnale concreto di condivisione di obiettivi industriali orientati all'efficienza operativa, all'innovazione tecnologica e alla progressiva riduzione dell'impatto ambientale delle nostre attività."

Tag: grimaldi

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