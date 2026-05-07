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Armatori - Cultura 07/05/2026

Grimaldi e Accademia Marina Mercantile insieme a Livorno e Napoli per i futuri Commissari di Bordo

Il percorso di alta formazione post-diploma, della durata di due anni, è totalmente gratuito per i partecipanti


L'Accademia Italiana della Marina Mercantile, in partnership con il Gruppo Grimaldi, annuncia due eventi di orientamento a bordo dedicati ai giovani diplomati e ai futuri studenti interessati a intraprendere una carriera nel trasporto passeggeri. Gli appuntamenti si terranno il lunedì 18 maggio presso il Porto di Livorno Darsena Toscana e il venerdì 22 maggio presso il Porto di Napoli (ingresso Varco Immacolatella), a bordo di navi Grimaldi in sosta, dalle ore 10.30 alle 15.30. 

I due eventi nascono con un obiettivo preciso, ovvero quello di far conoscere agli studenti e ai giovani diplomati della Toscana e della Campania il corso ITS Commissario di Bordo, percorso biennale completamente gratuito realizzato dall'Accademia in collaborazione con il Gruppo Grimaldi, e presentare le concrete opportunità di impiego che il settore del trasporto marittimo passeggeri offre oggi a chi scelga di formarsi con gli strumenti giusti. Entrambi gli eventi di orientamento si terranno direttamente a bordo delle navi Grimaldi in sosta nei rispettivi porti: un'occasione unica per vivere in prima persona l'ambiente lavorativo, incontrare i professionisti del settore e scoprire da vicino cosa significa lavorare su una nave passeggeri. Agli incontri parteciperanno anche ex allievi del corso ITS Commissario di Bordo già imbarcati con il Gruppo Grimaldi, che porteranno la propria testimonianza diretta: il modo più efficace per raccontare a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo cosa significa, concretamente, trasformare una formazione in una carriera. Per poter salire a bordo delle navi Grimaldi sarà necessario compilare questo form e portare con sé un documento di identità valido.

Il corso ITS per Tecnico Superiore Commissario di Bordo è un percorso di alta formazione post-diploma della durata di due anni, totalmente gratuito per i partecipanti e finanziato attraverso risorse pubbliche del ministero dell'Istruzione e del Merito. Il programma forma figure professionali in grado di gestire l'intera dimensione amministrativa, commerciale e di supporto agli ospiti a bordo delle navi passeggeri: dalla supervisione dei reparti hotel alla gestione dei servizi ai passeggeri, dall'amministrazione del personale di cabina alla rendicontazione economica della nave. Il percorso include le certificazioni STCW obbligatorie per il personale navigante (Basic Safety Training, Crowd and Crisis Management, Security Awareness) e prevede un significativo periodo di training on board in cui gli allievi operano a fianco dell'equipaggio nella gestione quotidiana dei servizi, durante il quale percepiscono regolare stipendio da assistente commissario, come da CCNL, in quanto regolarmente imbarcati.

Una formazione che unisce competenze tecniche, manageriali e relazionali, pensata per rispondere alle richieste di un mercato in forte crescita. Il trasporto marittimo passeggeri sta attraversando una fase di espansione che richiede un apporto crescente di personale qualificato. Le compagnie di navigazione come quelle del Gruppo Grimaldi, tra i principali operatori europei nel segmento Ro-Ro e Ro-Pax, cercano figure capaci non solo di svolgere compiti tecnici a bordo, ma di gestire con professionalità l'esperienza degli ospiti, garantendo standard di servizio elevati su rotte internazionali. Il Commissario di Bordo è una di queste figure: un professionista ad alta valenza gestionale, la cui formazione richiede un percorso specifico e strutturato che non si improvvisa. 
 

Tag: grimaldi - formazione - lavoro

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