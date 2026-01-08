|
Grimaldi, da Intesa San Paolo finanziamento per tre navi di nuova generazione

Operazione da 162,3 milioni di euro per l'acquisto delle Pure Car & Truck Carrier ad elevata efficienza energetica


Intesa Sanpaolo, tramite la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, ha concluso un finanziamento da 162,3 milioni di euro destinato a Grimaldi Euromed, società del Gruppo Grimaldi. L'operazione è finalizzata all'acquisizione di tre navi Pure Car & Truck Carrier (PCTC) di nuova generazione denominate Grande Egitto, Grande Pacifico e Grande Oceania, con consegna prevista nel corso del 2026.

Francesca Diviccaro, responsabile Retail & Luxury della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Grimaldi Euromed rappresenta un'eccellenza nella modernizzazione sostenibile del trasporto marittimo e come Divisione IMI CIB ne supportiamo con continuità il percorso di crescita. Il Gruppo Intesa Sanpaolo è da sempre in prima linea nell'accompagnare le realtà aziendali nei loro investimenti strategici, favorendo processi di innovazione e di transizione energetica".

"Il finanziamento destinato all'acquisto delle navi – ha commentato Diego Pacella, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi - supporta la nostra strategia di crescita sostenibile, in cui l'ammodernamento della flotta rappresenta uno dei tasselli fondamentali e di maggior impatto. Questa nuova operazione rinsalda, inoltre, la nostra storica partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo che si conferma tra i principali partner bancari del Gruppo Grimaldi".

Navi ad alta tecnologia ed efficienza energetica
Grande Egitto, Grande Pacifico e Grande Oceania sono tre delle 17 nuove navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ordinate dal Gruppo Grimaldi tra il 2022 e il 2023, per un investimento complessivo di oltre USD 1,6 miliardi. Queste unità si distinguono non solo per l'elevata capacità di trasporto – di ben 9.800 CEU (Car Equivalent Units) ciascuna – ma anche per il loro ridotto impatto ambientale. A rendere ognuna di queste navi così green e all'avanguardia sono un design unico e tecnologie avanzate, tra cui:

• notazione di classe Ammonia Ready, che certifica che potranno essere convertite all'utilizzo dell'ammoniaca come combustibile a zero emissioni di carbonio;
• notazioni di classe Green Plus, Green Star 3, Comfort Vibration and Comfort Noise Port;
• mega batterie agli ioni di litio dalla capacità totale di 5 MWh;
• 2.500 metri quadri di pannelli solari;
• Cold ironing: sistema di alimentazione elettrica da terra;
• Air lubrication system: sistema di lubrificazione della carena con bollicine d'aria che riducono la resistenza all'avanzamento;
• timone innovativo denominato gate rudder, installato per la prima volta su navi PCTC, composto da due pale foil posizionate ai lati dell'elica che migliorano l'efficienza propulsiva e la manovrabilità.
 

