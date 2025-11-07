|
Grendi entra nella comunità globale delle B Corp™

Prima realtà di trasporti marittimi e logistica integrata a formalizzare il proprio impegno per misurare l'impatto aziendale e contribuire ad un futuro rigenerativo


Il Gruppo Grendi, attraverso la capogruppo Grendi Holding S.p.A. Società Benefit, è diventata una B Corp™ a seguito del processo di valutazione da parte dell'ente indipendente B Lab, entrando a far parte della comunità internazionale di imprese che usano il business come forza positiva e rigenerativa per le persone e per il pianeta. Grendi rappresenta oggi la prima realtà del trasporto marittimo e della logistica integrata ad aderire al movimento B Corp™, portando all'interno della comunità un settore ad alto impatto ambientale e sociale, ma essenziale per lo sviluppo economico e la coesione dei territori.

"Diventare B Corp™ come operatore marittimo è una sfida complessa, ma necessaria", dichiara il Cavaliere del Lavoro Costanza Musso, amministratrice delegata del Gruppo. – "Il nostro settore muove merci e genera emissioni e impatti su persone e territori. Entrare nel movimento B Corp™ significa aumentare l'impegno per misurare, rendicontare e migliorare il nostro impatto lungo tutta la catena logistica, dal porto al magazzino, dal mare alla comunità. È un passo che conferma la nostra visione di un'economia che naviga verso la rigenerazione, non solo verso l'efficienza".

La certificazione B Corp™, rilasciata da B Lab, dimostra che Grendi soddisfa elevati standard di impatto sociale, ambientale, trasparenza e responsabilità, oltre ad impegnarsi verso obiettivi che vanno oltre l'interesse degli azionisti. Non è un premio, ma l'esito di un processo di misurazione oggettiva – il B Impact Assessment – che valuta la capacità di un'azienda di generare valore sostenibile nel lungo periodo, bilanciando profitto e scopo. In termini economici, rappresenta l'adesione a un modello evoluto di impresa, capace di competere integrando l'impatto positivo come leva strategica di innovazione, resilienza e competitività.

La certificazione di secondo livello B Corp™ , con standard proprietario di ente terzo, verificato senza accreditamento pubblico, valuta le imprese in cinque aree chiave di impatto – governance, lavoratori, comunità, ambiente e clienti – misurando come ciascuna integri la sostenibilità nelle proprie decisioni quotidiane. Per un gruppo che unisce trasporto marittimo, terminal portuali e logistica integrata, questo percorso ha significato analizzare con rigore tutte le dimensioni dell'impatto: dal consumo energetico delle navi, dei magazzini e dei terminal portuali, all'autoproduzione di energia rinnovabile, passando per l'efficienza delle rotte e delle modalità di carico, fino all'inclusione, etica e sicurezza del personale.

"Il percorso di valutazione, durato più di 4 anni, è stato impegnativo proprio per la complessità e dimensione del nostro ecosistema", spiega Daniele Testi, responsabile Marketing e Impatto del Gruppo –. "Ma è proprio in questi settori che la transizione sostenibile può fare la differenza. Entrare nella comunità delle B Corp™ significa contribuire a ridefinire il ruolo della logistica come piattaforma di valore condiviso, capace di generare innovazione e impatto positivo per l'ambiente e le comunità costiere".

"La sostenibilità per noi è una rotta, non un punto di arrivo", aggiunge Antonio Musso, mministratore delegato del Gruppo Grendi. – "Dal miglioramento dell'efficienza energetica all'impiego di tecnologie per la riduzione delle emissioni nei trasporti, ogni decisione nasce dalla volontà di rendere il nostro sistema logistico più equo, rigenerativo e umano. Questo riconoscimento rafforza la nostra ‘Rotta 2028', che culminerà con i 200 anni di storia del Gruppo."

Il riconoscimento B Corp™ si inserisce in un percorso di sostenibilità già avviato da Grendi e fondato su strumenti di gestione certificati secondo standard internazionali riconosciuti: la ISO 9001 (per la qualità dei processi) e la ISO 14001 (per la gestione ambientale). A queste si aggiunge la recente adozione del modello di gestione 231, che struttura in modo organico le iniziative di miglioramento continuo in chiave ESG.
Diventare B Corp™ costituisce quindi un passo ulteriore che completa questo sistema, integrando la misurazione dell'impatto sociale e ambientale con una valutazione globale di governance e responsabilità d'impresa.

Nota importante: B Lab, ente che rilascia la certificazione B Corp™, non è un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008, né un organismo di normazione nazionale, europeo o internazionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.
I criteri del B Impact Assessment sono proprietari e autonomi rispetto agli standard armonizzati delle norme ISO, ma complementari nell'obiettivo di misurare e migliorare la qualità dell'impatto aziendale in modo verificabile e trasparente.

Con oltre 10.000 B Corp™ nel mondo e circa 350 in Italia, il movimento riunisce imprese di ogni settore e dimensione che condividono un obiettivo comune: usare il profitto per generare impatto positivo. Diventare B Corp™, per il Gruppo Grendi, è un impegno e testimonianza per portare nel movimento la voce dei trasporti via mare e della logistica integrata, settori chiamati oggi a giocare un ruolo più che mai centrale nella costruzione di un'economia più resiliente, competitiva e sostenibile.

