|
adsp napoli 1
23 dicembre 2025, Aggiornato alle 13,24
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica - Politiche marittime 23/12/2025

Governance portuale, Russo (Conftrasporto): "Bene l'avvio dell'iter di riforma"

Per il nuovo anno si attende un confronto costante con le associazioni di categoria rappresentative

Pasquale Russo

«Finalmente il testo di riforma della Legge 84/94 e della governance portuale è arrivato in Consiglio dei Ministri, avviando l'iter che auspichiamo possa portare in tempi certi a una nuova visione del sistema portuale»: a dichiararlo è il presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio, Pasquale Russo.

«Il sistema portuale è cruciale per la competitività del Paese, soprattutto in un momento come quello attuale, con profonde trasformazioni economiche - prosegue Russo - in un contesto geopolitico incerto è bene che ci sia un ammodernamento della normativa portuale, sia per la governance che per alcuni aspetti non più rinviabili, dragaggi e concessioni portuali in primis».

«Ora ci aspettiamo che già con l'inizio del nuovo anno si avvii un confronto costante con le associazioni di categoria rappresentative del settore, elemento fondamentale per arrivare a un testo che possa effettivamente contribuire al salto di qualità dei nostri scali», aggiunge il presidente di Conftrasporto.

Tag: porti

Articoli correlati

Porti d'Italia Spa, il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma degli scali marittimi

Muggiano, Fincantieri consegna alla Marina indonesiana una multipurpose combat ship

Costo del lavoro, Confetra: "Le nuove tabelle ministeriali garantiscono trasparenza"

Salerno Container Terminal taglia il traguardo dei 400 mila TEU

Dirigenti autotrasporto e logistica, Confetra sottoscrive il Ccnl con Manageritalia

Fratelli Cosulich entra nella maggioranza di Navimeteo

Accademia Navale, via al concorso per l'ammissione di 186 allievi

Propulsione eolica, Clippership completa il progetto della sua prima nave a emissioni zero

L'assemblea privata di Confitarma delinea le priorità per il 2026