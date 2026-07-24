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Armatori 24/07/2026

GNV predispone due navi della flotta per il cold ironing

Positivi i test di funzionamento del sistema di alimentazione elettrica da terra e la messa in servizio degli impianti


GNV ha completato in questi giorni due importanti attività nell'ambito del percorso di introduzione del cold ironing sulla propria flotta: da un lato i test di funzionamento del sistema di alimentazione elettrica da terra su GNV Aurora presso il porto di Barcellona; dall'altro un ulteriore avanzamento delle attività finalizzate alla messa in servizio dell'impianto recentemente installato su Excellent, che rappresenta un passaggio fondamentale verso l'utilizzo operativo della tecnologia anche nel porto di Sète in Francia.

I test effettuati su GNV Aurora lo scorso venerdì hanno consentito di verificare il corretto funzionamento del sistema predisposto a bordo per il cold ironing, attraverso il collegamento della nave all'infrastruttura elettrica disponibile presso il porto di Barcellona. Nel corso delle prove, la nave è stata alimentata dalla rete elettrica di terra, consentendo di verificare il corretto funzionamento dei quadri elettrici di bordo e degli apparati dedicati alla gestione dell'energia proveniente dall'infrastruttura portuale.

L'esito positivo delle attività ha confermato la piena funzionalità del sistema installato sulla nave, che potrà essere utilizzato durante la sosta in porto una volta disponibili tutte le condizioni operative necessarie per il collegamento alla rete elettrica di terra. GNV sta pianificando di eseguire i test anche sulle altre tre nuove unità di ultima generazione – GNV Polaris, GNV Orion e GNV Virgo – oltre a proseguire il piano di installazione degli impianti su ulteriori navi già operative nella flotta.
 

Tag: gnv

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