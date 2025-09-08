|
17 settembre 2025, Aggiornato alle 16,04
Armatori 08/09/2025

Giornata mondiale del cuore: screening gratuiti presso il Cirm

Anche quest'anno il Centro Internazionale Radio Medico partecipa con una propria iniziativa al World Heart Day


Il Centro Internazionale Radio Medico (Cirm) partecipa anche quest'anno, con una propria iniziativa, alla giornata mondiale per il cuore (World Heart Day), che avrà luogo, come da tradizione, il prossimo 29 settembre e che consiste nella storica campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebrovascolari che, ancora oggi, sono la prima causa di ospedalizzazione e di morte.

Patologie che coinvolgono anche la gente di mare, che, in genere, ne è colpita con maggiore aggressività rispetto alla popolazione generale. Quest'anno il Cirm ha scelto di concentrarsi sui "Disturbi del ritmo del cuore: conoscerli per evitarne i danni".

Lunedì 29 settembre gli ambulatori della Casa della Salute del Navigante presso il Cirm (via Dell'Architettura 41 - Roma) saranno aperti, dalle 10 alle 16 per realizzare uno screening cardiovascolare gratuito dedicato prevalentemente alla gente di mare ed al personale delle compagnie di navigazione. Per ragioni organizzative è necessario prenotarsi.

