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30 aprile 2026, Aggiornato alle 15,37
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Infrastrutture 30/04/2026

Gioia Tauro, approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025

La nomina del delegato regionale completa la composizione del comitato di gestione


Con la nomina del delegato della Regione Calabria, Salvatore Gaetano, si è insediato nella sua composizione completa il comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, presieduto da Paolo Piacenza e quindi composto, oltre che dal rappresentante regionale, da Giuseppe Sciarrone, direttore marittimo della Calabria e della Lucania tirrenica, Massimo Galante, designato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, e da Natale Polimeni, designato dal Comune di Gioia Tauro.

Tra i punti all'ordine del giorno, il comitato di gestione, acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori, ha approvato il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2025. L'esercizio 2025 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di euro 128.900.497, di cui oltre 92 milioni vincolati, prevalentemente destinati a investimenti con effetti finanziari negli esercizi successivi, ed euro 36.608.017 di risorse libere.

Dal lato delle entrate, sono state accertate risorse complessive pari a euro 91.368.249. Di queste, le Entrate correnti ammontano a euro 19.854.999, mentre le Tributarie si attestano a euro 14.980.904, con un incremento di euro 126.394 rispetto alla previsione assestata (euro 14.854.510). Sul fronte delle spese, invece, le spese correnti ammontano a euro 11.237.977 – con un grado di realizzazione pari al - 18,19 % - e le spese in conto capitale a 71,69 Milioni di euro.

Tra le voci di spesa corrente di rilievo, si segnalano le spese di funzionamento pari a 5,3 Milioni di euro mentre, sul fronte degli investimenti, si registrano impegni per oltre 2.2 Milioni di euro con un grado di realizzazione pari a 93,56%.

Dopo l'esame del bilancio, il Comitato ha proceduto ad approvare la Relazione annuale 2025. Il documento riassume l'attività svolta dall'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio nel corso del 2025, coprendo aspetti organizzativi, pianificatori, operativi, infrastrutturali, finanziari e demaniali. La Relazione evidenzia il pieno conseguimento (100%) degli obiettivi strategici fissati per il 2025 dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Infine, il Comitato ha deliberato in merito al rinnovo di una concessione demaniale nel porto di Vibo Valentia Marina e al rilascio di una nuova concessione demaniale nel compendio portuale di Gioia Tauro.
 

Tag: porti - gioia tauro

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