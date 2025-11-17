|
17 novembre 2025, Aggiornato alle 08,17
Armatori 17/11/2025

Giamaica, MSC Foundation e gruppo MSC insieme per il soccorso dopo l'uragano "Melissa"

"MSC Divina" ha portato nelle zone devastate 12,7 mila litri di acqua in bottiglia e 264 teli impermeabili


Il Gruppo MSC e la MSC Foundation hanno avviato una prima serie di interventi di soccorso urgenti per sostenere la risposta umanitaria del Governo della Giamaica in favore delle comunità colpite dal devastante passaggio dell'uragano Melissa, lo scorso 28 ottobre.

Con il supporto operativo di MSC Crociere, la nave da crociera MSC Divina ha trasportato in Giamaica 12,7 mila litri di acqua in bottiglia e 264 teli impermeabili. Gli aiuti sono arrivati a Ocho Rios l'11 novembre per soddisfare le esigenze immediate identificate dalle agenzie di soccorso, garantendo acqua potabile sicura e materiali per l'allestimento dei rifugi.

La MSC Foundation, con il supporto di MSC, si è inoltre impegnata a garantire il trasporto via mare di 12 container di aiuti dagli Stati Uniti e ha messo a disposizione 14 container per supportare le ONG locali coinvolte negli interventi di soccorso — Food For The Poor e RG Cares Foundation — nella distribuzione e nello stoccaggio degli aiuti. Sono in corso di definizione anche altre iniziative per supportare la risposta nazionale dei soccorsi.

Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Cruises e presidente del comitatoe Esecutivo della MSC Foundation, ha commentato: "Siamo pienamente impegnati a sostenere il popolo della Giamaica nel far fronte alle conseguenze del devastante uragano Melissa. In collaborazione con i nostri partner locali, stiamo coordinando la consegna di risorse essenziali per portare sollievo alle comunità colpite e garantire aiuti indispensabili a chi ne ha più bisogno".

