|
adsp napoli 1
20 gennaio 2026, Aggiornato alle 17,29
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 20/01/2026

Genova ponente: "Completata la viabilità all'80%"

Lo ha annunciato il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli illustrando i progetti in corso e quelli programmati


La nuova viabilità portuale nel ponente di Genova a Sampierdarena è ormai completata all'80%. Lo ha assicurato il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli illustrando i progetti in corso e quelli programmati al convegno "Port and logistic congestion? Me ne faccio un buffer!", organizzato a Genova nella Sala Trasparenza della Regione Liguria. 

"A maggio – ha confermato Paroli - sarà reso operativo un nuovo tratto fondamentale dell'infrastruttura, consentendo già prima dell'estate una separazione significativa dei flussi di traffico portuale da quelli cittadini, con benefici concreti anche durante i mesi di maggiore pressione estiva".

Per quanto riguarda l'autotrasporto e le aree di sosta a Genova sono già disponibili 180 'stalli' nell'area fra le Acciaierie d'Italia e l'aeroporto, altri trenta saranno disponibili nei prossimi mesi e si sommeranno nel medio periodo alla realizzazione dell'autoparco di Ponente, una struttura moderna e organizzata su tre piani dotata di servizi per gli autisti prevista nell'area ex Erzelli.

"Tutti questi investimenti – ha precisato Paroli - hanno un obiettivo chiaro: rendere le connessioni sempre più gestite nel tempo, predittive ed efficienti, perché l'efficienza logistica non è solo un fattore economico ma un elemento essenziale per la competitività dei nostri porti, la qualità della vita urbana e lo sviluppo dei territori".
 

Tag: porti - genova

Articoli correlati

Per l'Interporto di Padova nuovi collegamenti con Belgio e Germania

A Ravenna scelto il progetto per l'opera in mosaico destinata al terminal crociere di Porto Corsini

Gas naturale liquefatto, Eni annuncia il varo della Coral North Flng

Inaugurato in Egitto il Red Sea Container Terminal

In Libia Msc e Qatar espanderanno il terminal container di Misurata

Anversa, FS Logistix (attraverso HSL Belgium) gestirà le operazioni di manovra ferroviaria nel porto

Il 2025 dell'Adriatico Orientale: Trieste e Monfalcone superano i 64 milioni di tonnellate

Movimentazione container, Gioia Tauro si conferma primo porto italiano

A Livorno consegnati i primi lavori per l'allargamento del Canale di Accesso