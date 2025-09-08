|
17 settembre 2025, Aggiornato alle 16,04
Infrastrutture 08/09/2025

Genova e Savona Vado, movimentazione sotto tono nei primi sette mesi

In controtendenza il settore dei container che nel periodo gennaio-luglio 2025 è cresciuto del 7,5%


Sotto tono i traffici nel sistema portuale della Liguria occidentale, in particolare nello scalo del capoluogo, ma tiene il settore dei container. Nei primi sette mesi del 2025 sono state movimentate complessivamente 37,74 milioni di tonnellate di merci, con una flessione dell'1,1% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 28,20 milioni di tonnellate movimentate nel porto di Genova (-2,5%) e 9,54 milioni di tonnellate in quello di Savona-Vado Ligure (+5%). 

Nel solo mese di luglio il calo generale è stato del 3%. Il dato totale delle merci varie nel periodo gennaio-luglio è stato di 23,98 milioni di tonnellate (-0,4%), incluse 15,89 milioni di tonnellate di carichi containerizzati (+2,5%) realizzati con una movimentazione di container pari a 1.744.847 teu (+7,5%) e 8,10 milioni di tonnellate di merci convenzionali (-5,5%). Nei primi sette mesi di quest'anno i crocieristi sono stati 1,27 milioni (+3,7%) e i passeggeri dei traghetti 1,28 milioni (-4,3%).
 

