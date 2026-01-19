|
Gas naturale liquefatto, Eni annuncia il varo della Coral North Flng

Il nuovo scafo è destinato a raddoppiare la produzione di Gnl in Mozambico


Eni annuncia che nel cantiere navale sudcoreano di Geoje della Samsung è stato varato lo scafo della Coral North Flng, il secondo impianto galleggiante di Gnl di ultima generazione che sarà localizzato nelle acque del bacino di Rovuma, nell'offshore di Cabo Delgado, a nord del Mozambico. La nave metterà in produzione i volumi di gas provenienti dalla parte settentrionale del giacimento di Coral sviluppato dalla joint venture formata da Eni (50%), CNPC (20%), Kogas (10%), ENH (10%) e XRG (10%).

Con una capacità di liquefazione produttiva di 3,6 milioni di tonnellate l'anno (Mtpa), Coral North raddoppierà la produzione totale di Gnl del Mozambico portandola a 7 Mtpa. Questo traguardo posizionerà il Paese al terzo posto tra i produttori ed esportatori di gas naturale liquefatto in Africa. Inoltre, Coral North amplierà gli investimenti nelle iniziative di sviluppo del Mozambico, dove Eni è presente dal 2006.
 

