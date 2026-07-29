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Infrastrutture - Logistica 29/07/2026

Galleria di Base del Brennero, abbattuto l'ultimo diaframma delle due canne principali

L'operazione ha consentito il collegamento dei cantieri in Italia e in Austria che per anni hanno lavorato in maniera indipendente


A una profondità di circa 1.400 metri sotto il passo del Brennero e in corrispondenza del confine tra Italia ed Austria, è stato abbattuto contemporaneamente l'ultimo diaframma delle due canne principali della Galleria di Base del Brennero, sistema che con 64 chilometri di gallerie sarà il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo del mondo. 

L'abbattimento dei diaframmi delle due gallerie di linea ha consentito il collegamento dei due cantieri che per anni hanno lavorato in maniera indipendente, con due metodi di scavo differenti. L'abbattimento del diaframma segna infatti il ricongiungimento tra il lotto italiano Mules 2-3 e quello austriaco Pfons-Brennero. Subito dopo l'abbattimento, i minatori dei due versanti hanno attraversato le nuove aperture stringendosi la mano, sancendo simbolicamente l'unione dei due cantieri.

"Oggi si realizza un passo necessario per realizzare un'opera che è simbolo della connessione e della collaborazione – ha dichiarato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompastcher –. Il BBT è l'esempio della cooperazione transfrontaliera, che porta Italia e Austria ad avvicinarsi e ci avvicina ulteriormente al centro dell'Europa, aiutandoci al contempo a vincere la sfida del traffico automobilistico al Brennero".
 

Tag: autotrasporto - automotive

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