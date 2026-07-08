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Cultura - Eventi 08/07/2026

Gaiola, il Parco Sommerso presenta una webapp per la tutela partecipata del mare

Il nuovo strumento coinvolgere cittadini, subacquei, operatori della blue economy e consumatori nella salvaguardia degli ecosistemi marini

Maurizio Simeone

In occasione della Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo, il Parco Sommerso di Gaiola ha lanciato URCHINACTION, una piattaforma digitale di citizen science nata dal Progetto di ricerca URCHIN (Underwater Underwater Research Coralligenous Habitat in Naples) per favorire la partecipazione attiva dei fruitori del mare nella sua difesa e nel monitoraggio delle principali minacce che interessano gli ecosistemi costieri e marini del Mediterraneo.

La webapp www.urchinaction.it consente a chiunque frequenti il mare – subacquei, diportisti, pescatori, operatori turistici, cittadini e appassionati – di segnalare in modo semplice e immediato criticità ambientali osservate sul territorio, contribuendo alla raccolta di dati utili alla tutela del Mediterraneo.

Attraverso URCHINACTION sarà possibile documentare e georeferenziare fenomeni quali abbandono di rifiuti e plastiche, attrezzi da pesca dispersi, scarichi in mare, episodi di pesca illegale, impatti sugli habitat marini e altre problematiche ambientali. Non solo problematiche però! URCHINACTION infatti promuove inoltre un approccio positivo alla sostenibilità, valorizzando comportamenti virtuosi e buone pratiche capaci di favorire una maggiore consapevolezza ambientale e una partecipazione responsabile alla gestione della risorsa mare. Le segnalazioni confluiranno in una piattaforma condivisa che consentirà di migliorare la conoscenza del territorio e supportare azioni di monitoraggio, sensibilizzazione e conservazione.

Il progetto nasce dalla convinzione che la tutela del mare non possa prescindere dal coinvolgimento diretto delle comunità che lo vivono quotidianamente. Ogni immersione, ogni escursione in mare, ogni esperienza lungo la costa può diventare un'occasione per contribuire concretamente alla protezione di uno dei patrimoni naturali più preziosi del nostro Paese.

L'iniziativa è realizzata dal Parco Sommerso di Gaiola con il supporto del Coordinamento Tutela Mare "Chi tene 'o mare", la rete di associazioni impegnate nella tutela dell'ambiente marino che condividono l'obiettivo di rafforzare il ruolo della cittadinanza nella conservazione del nostro mare.

"Il lancio di URCHINACTION in questo giorno ed in questo luogo – ha detto Maurizio Simeone, direttore dell'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola - assume un significato particolare. Il Golfo di Napoli rappresenta il crocevia biologico del Mediterraneo, uno dei mari più ricchi di biodiversità, storia e patrimonio culturale.  Questa straordinaria ricchezza rappresenta al tempo stesso una grande opportunità e una grande responsabilità. Con URCHINACTION vogliamo mettere nelle mani di tutti uno strumento concreto per contribuire alla conoscenza, al monitoraggio e alla difesa di questo patrimonio comune».
 

Tag: ambiente - salute

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