27 agosto 2025
FS, sistema ERTMS a bordo di 442 treni. Investiti 70 milioni

Tra quelli rinnovati, in corso anche l'adeguamento di 60 locomotori di Mercitalia Rail, società di FS Logistix


Il Gruppo FS Italiane sta proseguendo rapidamente con l'installazione del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System) a bordo dei propri treni. L'investimento di 70 milioni di euro, in parte provenienti dal programma europeo "Connecting Europe Facility (CEF) – Transport 2014-2020 e 2021-2027", permetterà di ammodernare 442 locomotori. In particolare, a essere interessati dall'upgrade tecnologico sono 382 convogli di Trenitalia - di cui 272 treni regionali, 74 Intercity ed Eurocity, 36 treni Alta Velocità - e 60 locomotori di FS Logistix. Il completamento dell'installazione sull'intera flotta di Trenitalia, per un totale di circa 2.000 sistemi di bordo e 700 milioni di euro di investimenti, è previsto entro il 2030, mentre per i mezzi di FS Logistix l'estensione dell'installazione a bordo dell'intera flotta è programmata entro il 2033. A questi ultimi si aggiungono le nuove locomotive di Mercitalia Rail e TX Logistik, in fase di consegna e già predisposte con ERTMS, e una parte delle locomotive da manovra di Mercitalia Shunting & Terminal.

Il Gruppo FS sta lavorando per rendere la propria flotta totalmente interoperabile e conforme agli standard europei, permettendo ai treni di viaggiare sulle linee alta velocità del Continente e garantire collegamenti più efficienti senza soluzione di continuità con le principali destinazioni europee. L'ERTMS rappresenta il più evoluto sistema nel panorama internazionale in ambito di segnalamento ferroviario ed è stato scelto dall'Unione Europea come standard unico per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il sistema è in grado di aumentare le performance del sistema ferroviario, determinando un miglioramento della circolazione e della qualità del servizio.

