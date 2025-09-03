|
03 settembre 2025, Aggiornato alle 14,03
Infrastrutture - Logistica 03/09/2025

FS Logistix gestirà il terminal ferroviario di Anversa

Nasce per l'occasione Modalink, joint venture con l'operatore belga Lineas

FS Logistix ha acquisito una partecipazione nel capitale sociale di Modalink, una nuova società costituita in joint venture con Lineas, il principale operatore privato di trasporto merci ferroviario in Europa. La collaborazione riguarda la gestione del terminal ferroviario di Anversa Antwerp Mainhub, che movimenta annualmente 1,5 milioni di tonnellate di merci e coordina l'attività di 2.500 treni.

L'iniziativa, riferisce FS News, punta a rendere più efficienti i servizi di trasporto merci su rotaia tra Belgio, Italia e altre rotte europee, in un mercato ferroviario in crescita del 2% annuo fino al 2029. L'accordo favorisce lo sviluppo logistico globale e rafforza il ruolo internazionale del settore.

FS Logistix ha acquisito una partecipazione del 30% nella NewCo, con la possibilità di incrementarla fino al 49%. Modalink avrà la responsabilità della gestione del terminal Antwerp Mainhub e dei servizi intermodali di ultimo miglio tra il porto di Anversa e le aree limitrofe. In base all'accordo stipulato, la conduzione delle linee commerciali attualmente operate da Lineas, che collegano Belgio e Italia sulla tratta Anversa-Milano, sarà trasferita a Mercitalia Intermodal, mentre la trazione rimarrà affidata a Lineas.

Tag: porti - ferrovie

