Francesco Perini nuovo Head of Asset & Bond Solutions di Lockton P.L. Ferrari

Lockton P.L.Ferrari affida a Francesco Perini l'incarico di Head of Asset & Bond Solutions, la divisione che si affianca alla consolidata specializzazione nel settore marittimo e alla divisione Global Solution avviata all'inizio di quest'anno. "Questa nomina si inserisce nel nuovo posizionamento multi-rischi di Lockton P.L. Ferrari. Il nostro heritage, costruito nel settore Marine, si basa su un modello fondato su centralità del cliente, competenza tecnica e relazioni di lungo periodo. Oggi continuiamo su questa linea investendo sulle persone e su team di specialisti: è la naturale evoluzione di un modello che esiste sin dal 1959." spiega l'amministratore delegato di Lockton P.L. Ferrari Filippo Fabbri.

"L'evoluzione di Lockton P.L. Ferrari in Italia è pienamente allineata con la strategia di Lockton a livello internazionale - aggiunge Andrea Guffanti, Head of Continental Europe di Lockton - In un contesto in cui i rischi diventano sempre più complessi, cresce la richiesta di un'alternativa, capace di offrire soluzioni e consulenza basata su rapidità decisionale e con grande attenzione ai clienti. Ed i numeri lo dimostrano: Lockton, il più grande broker indipendente a livello globale, ha messo a segno per il sesto anno consecutivo una crescita organica a doppia cifra con fatturato, nell'anno fiscale 2026 chiuso lo scorso 30 aprile, di circa 4,5 miliardi di dollari (+12% su base annua), anno in cui Lockton ha continuato a rafforzare la propria piattaforma internazionale, espandendo in particolare le attività in Italia, Svizzera ed Arabia Saudita".

Asset & Bond Solutions: approccio integrato per nuovi equilibri assicurativi

Asset & Bond Solutions è la linea di business attraverso cui Lockton P.L. Ferrari porta il proprio modello consulenziale nella gestione dei rischi legati a progetti complessi ed asset strategici. La divisione racchiude competenze nei principali ambiti di sviluppo infrastrutturale e industriale, tra cui Construction, Real Estate, Surety, Natural Resources e Claims Management & Advocacy, contesti in cui componenti assicurative, finanziarie e operative risultano sempre più interconnesse. In particolare, a differenza di chi esternalizza la gestione dei sinistri, Lockton P.L. Ferrari ha scelto di investire nelle persone: un team interno dedicato garantisce al cliente un presidio continuativo su ogni fase del processo, dalla gestione operativa alla negoziazione attiva con le compagnie, fino alla consulenza strategica nella definizione delle coperture. Punta quindi su un modello di brokeraggio evoluto che si posiziona come partner strategico del cliente piuttosto che come semplice intermediario tra assicurato e compagnia.

La divisione, inoltre, fa leva sullo sviluppo di competenze tecniche e sull'appartenenza ad un gruppo indipendente che conta oltre 15.000 associati che operano in più di 155 paesi. "L'indipendenza- sottolinea Perini- non è uno slogan ma una condizione operativa. In un mercato sempre più condizionato da logiche commerciali, indipendenza significa poter prendere decisioni nell'interesse del cliente e costruire soluzioni coerenti e sostenibili nel tempo".

Sviluppo infrastrutturale e aumento dei bisogni assicurativi

Entro il 2050 saranno investiti a livello globale oltre 150 trilioni di dollari in infrastrutture, trasporti ed energia in testa, secondo le previsioni dell'ultimo Outlook di PwC. In Italia ci sono già decine di grandi cantieri ferroviari ad alta velocità e opere infrastrutturali sempre più "digitali". Di conseguenza cresce il fabbisogno assicurativo e diventa sempre più sofisticato: dalle soluzioni di copertura per i grandi cantieri infrastrutturali fino alle coperture per la fase di operational.

"L'entità degli investimenti previsti e l'afflusso di capitali nel settore dovrebbero inoltre favorire una progressiva evoluzione del mercato assicurativo: in uno scenario come questo, ci aspettiamo un aumento della capacità assicurativa disponibile, una maggiore varietà di soluzioni e, nel medio-lungo periodo, una pressione competitiva tale da contribuire a una riduzione del pricing. Un contesto in cui riteniamo che la qualità della consulenza e la capacità di strutturare coperture complesse diventeranno i veri fattori differenzianti", commenta Francesco Perini.

Le potenzialità inespresse del mercato fideiussorio

"Lo scenario macroeconomico in cui operano oggi le imprese è caratterizzato da un sempre più crescente bisogno di capacità a supporto di garanzie contrattuali, coperture finanziarie e strumenti alternativi al credito bancario come strumento necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa. Il mondo assicurativo può coprire una parte di queste esigenze anche tramite il ricorso alle fideiussioni assicurative. Tuttavia il comparto assicurativo non riesce ancora ad esprimere pienamente il proprio potenziale: esistono capacità latenti – domestiche e internazionali – che, se adeguatamente attivate e supportate, potrebbero generare oltre 5 miliardi di euro di capacità fideiussoria aggiuntiva a beneficio del sistema economico italiano secondo analisi interne di Lockton P.L. Ferrari su dati di settore e benchmark internazionali" afferma Perini, vent'anni di esperienza in Aon in vari ambiti (Project Finance, M&A, Property & Casualty, Bid Team, Professional Indemnity, Infrastructure e Natural Resources) sia per corporate italiane che multinazionali.

"Non è un problema tecnico: è un problema di approccio. Il rischio è gestito in modo frammentato, senza una lettura integrata tra asset, garanzie e struttura finanziaria. Il nostro obiettivo è contribuire a costruire un nuovo equilibrio tra cliente, broker e assicuratore con un rapporto basato su maggiore condivisione delle strategie, capacità di lettura dei rischi e qualità della consulenza, più che su una logica puramente transazionale", conclude Perini.