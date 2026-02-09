|
Fotovoltaico: a Venezia si realizzeranno impianti sulle sedi di AdSP e Capitaneria

L'intervento sarà affiancato da opere di miglioramento dell'efficienza energetica e di ottimizzazione dei consumi

Gli edifici su cui verranno installati gli impianti fotovoltaici

A Venezia l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha avviato il progetto di efficientamento energetico che interesserà i Fabbricati 12 e 13, sede dell'Authority, e il Fabbricato 15, sede della Capitaneria di Porto, nell'area compresa tra Santa Marta e San Basilio. L'intervento prevede un investimento complessivo di circa 650 mila euro, di cui 530 mila derivanti da finanziamento Pnrr-Green Ports e il progetto si concluderà entro il prossimo mese di giugno.

Il nucleo del progetto è la realizzazione di un impianto fotovoltaico multi-sezione integrato direttamente sulle coperture dei tre edifici, affiancato da opere di miglioramento dell'efficienza energetica e di ottimizzazione dei consumi. I pannelli saranno distribuiti in modo uniforme sulle falde interne e centrali dei tetti, così da garantire continuità geometrica e ridurre al minimo l'impatto visivo.
 

