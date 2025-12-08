|
08 dicembre 2025, Aggiornato alle 12,54
Armatori 08/12/2025

Formia e Civitavecchia prossime tappe della campagna di assunzioni GNV

Numerose le figure professionali ricercate nei settori HOTEL/RETAIL e DECK & ENGINE


GNV, compagnia del Gruppo MSC, annuncia due nuove tappe della propria campagna di assunzioni 2025, avviata a inizio anno in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l'Impiego nazionali. I prossimi appuntamenti di selezione si terranno nel Lazio, a Formia e Civitavecchia, in collaborazione con i Centri per l'impiego e la Regione, nelle seguenti date:

• Mercoledì 16 dicembre, dalle ore 09:30 alle ore 16 presso la sede dell'IPSEOA Celletti, Via Gianola 1, Formia;
• Giovedì 17 dicembre, dalle ore 09:30 alle ore 16 presso l'Auditorium dell'IIS Stendhal Calamatta, Via della Polveriera 28, Civitavecchia 

Per partecipare è necessario compilare i seguenti moduli per Formia e Civitavecchia entro le ore 17 di martedì 9 dicembre. Durante le due giornate, i partecipanti potranno incontrare i recruiter di GNV, coadiuvati dagli operatori dei Centri per l'Impiego della Regione Lazio e di SLI, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e candidarsi alle posizioni aperte. La compagnia ricerca professionisti per ruoli di bordo da inserire nella sezione Hotel/Retail e Deck & Engine.

Le figure ricercate comprendono:
• per la sezione HOTEL/RETAIL: assistente ufficio (con conoscenza dell'arabo), magazziniere, piccolo di camera, cambusiere, capo cuoco, pizzaiolo, cuoco, piccolo di cucina, Shop Attendant (cassiere shop con conoscenza dell'arabo).
• per la sezione DECK & ENGINE: marinaio, direttore di macchina, 1° ufficiale di macchina, ufficiale di macchina, capo operaio, elettricista, giovanotto elettricista, operaio meccanico, operaio motorista, comune di macchina, frigorista, ottonaio

Per i candidati alle posizioni Deck & Engine che parteciperanno al job day è richiesta comprovata esperienza pregressa a bordo e dovranno portare con sé una copia del proprio documento d'identità in corso di validità, una copia del proprio CV aggiornato, il libretto di navigazione, la documentazione relativa ai corsi SCTW ed eventuali certificati ove necessario. È possibile inviare la propria candidatura anche tramite il sito ufficiale della compagnia all'interno della sezione "Lavora con noi". 
 

