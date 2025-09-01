|
adsp napoli 1
03 settembre 2025, Aggiornato alle 14,03
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 01/09/2025

Formazione, nuovo corso per ufficiali di macchina all'Accademia della Marina Mercantile

Il percorso di studio ha una durata di tre anni ed è totalmente gratuito


Scade il 22 settembre il bando di ammissione al corso per il conseguimento del diploma ITS di: Tecnico superiore per la conduzione del mezzo navale e la gestione degli impianti e degli apparati di bordo presso l'Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova.

Il corso ha durata triennale ed è totalmente gratuito. È rivolto a giovani che vogliono intraprendere la carriera a bordo delle navi della Marina Mercantile come Allievi/e Ufficiali di Macchina. Quest'ultimi devono essere in possesso dello specifico diploma di maturità a indirizzo nautico (sezione Macchina), o professionale-marittimo, o diploma di qualunque indirizzo integrato dal modulo di Ex Allineamento di cui al decreto 30/11/2007 o dal previsto percorso formativo per gli Allievi/e di Macchina di cui alla Sezione A-III/1 del codice STCW (Decreto Mit 19 dicembre 2016).

Tag: formazione - lavoro

Articoli correlati

L'inverno 2025-26 di Costa Crociere | Il programma

Ammoniaca, realizzato in Giappone il primo motore full-scale

Oceano Pacifico, nuova sede Imo nelle isole Figi

Comparto cisterniero, Confitarma annuncia il Decreto sull'addestramento avanzato

Approda a Ravenna la campagna di assunzioni GNV

Grimaldi prende in consegna la "Grande Shanghai"

Siria, Cma Cgm espanderà il porto di Latakia con 200 milioni

Porto di Trieste, Grimaldi: "Maggiore concorrenza e un'opportunità per l'Italia e l'Europa"

Avaria in navigazione per "MSC World Europa": la nave diretta a Napoli