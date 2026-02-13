Formazione linguistica, consegnati gli attestati per i corsi promossi dalla Fondazione Fincantieri

Il 10 e l'11 febbraio, rispettivamente presso gli stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso e Muggiano, si sono svolte le cerimonie di consegna degli attestati di partecipazione ai corsi di lingua italiana promossi da Fondazione Fincantieri in collaborazione con la Società Dante Alighieri. L'iniziativa, avviata lo scorso ottobre, è dedicata ai lavoratori stranieri delle ditte dell'indotto e ha coinvolto quattro classi, due presso ciascuno stabilimento.

All'evento hanno partecipato, per la Società Dante Alighieri, Lorenzo Rocca, Responsabile del progetto, e per Fincantieri, Antonio Quintano, Direttore dello Stabilimento integrato di Muggiano e Riva Trigoso, Elena Signorastri, Responsabile HR dei due stabilimenti, Elisa Saccenti, Head of Diversity, Equity, Inclusion, Employee Engagement and Welfare del Gruppo.

Nel corso delle cerimonie sono stati consegnati 30 attestati ai partecipanti che hanno completato il percorso formativo della durata complessiva di 50 ore, articolato su livelli omogenei e focalizzato sul rafforzamento delle competenze linguistiche funzionali non solo per il cantiere ma anche come strumento di inclusione fuori dal contesto lavorativo. I corsi hanno l'obiettivo di favorire una comunicazione efficace, una maggiore consapevolezza delle norme di sicurezza e un più solido processo di integrazione anche nella vita quotidiana.

Dal 2024 ad oggi, Fincantieri ha promosso complessivamente 26 corsi di lingua italiana, per un totale di 1.300 ore di formazione, presso gli stabilimenti di Monfalcone, Sestri, Marghera, Ancona, Riva Trigoso e Muggiano, coinvolgendo oltre 400 persone. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del programma everyDEI del Gruppo Fincantieri volto a promuovere diversità, equità e inclusione nei luoghi di lavoro.

Luciano Sale, direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri, ha dichiarato: "Questi percorsi formativi sono un segno tangibile della nostra attenzione verso le persone e della volontà di costruire un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e sicuro. La formazione linguistica è uno strumento fondamentale per rafforzare integrazione, consapevolezza e senso di appartenenza, generando valore duraturo per l'intera organizzazione".

Riva Trigoso e Muggiano

Il Cantiere Integrato di Riva Trigoso–Muggiano rappresenta uno dei principali poli industriali di Fincantieri per la costruzione di unità navali militari ad alta complessità, grazie alla sinergia tra due siti storici inseriti nella Divisione Navi Militari. Riva Trigoso è specializzato nelle fasi di impostazione e varo delle unità, con una forza lavoro di circa 1.300 persone, di cui oltre 800 dipendenti diretti Fincantieri. Muggiano è riconosciuto a livello internazionale per la progettazione e costruzione di sommergibili e per la realizzazione di programmi navali avanzati, impiegando quotidianamente circa 1.600 persone, di cui oltre 600 dipendenti diretti. Insieme, i due stabilimenti costituiscono un polo di eccellenza per la cantieristica navale italiana e internazionale.