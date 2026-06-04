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Armatori 04/06/2026

Formazione, Gente di Mare avvia una collaborazione con Carnival Corporation

La società controllata dal Gruppo Fratelli Cosulich diventa a Livorno un hub per la didattica marittima


Il centro di formazione livornese Gente di Mare ha avviato una collaborazione con Carnival Corporation per sviluppare programmi di formazione dedicati al personale marittimo.

Con uffici operativi a Livorno, Genova e Trieste, Gente di Mare (società autorizzata dal Mit e controllata dal Gruppo Fratelli Cosulich) è un attore ben consolidato nella formazione e nella gestione del personale marittimo, con una forte presenza nei principali hub industriali italiani. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il territorio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Livorno e della Toscana come hub strategici per la formazione marittima, creando al contempo nuove opportunità di sviluppo professionale.

La collaborazione svilupperà progressivamente attività formative che uniscono l'esperienza operativa internazionale di Carnival Corporation con le competenze e il quadro normativo di Gente di Mare (guidata dal ceo Elena Di Tizio), garantendo il pieno allineamento sia con gli standard internazionali che con le normative italiane.
 

Tag: formazione

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