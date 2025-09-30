Formazione e sicurezza sul lavoro in porto, a Livorno il focus con funzionari ucraini

Sicurezza portuale e formazione professionale sono al centro fino al 3 ottobre di una serie di incontri che l'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Settentrionale ha organizzato per accogliere un team di sette funzionari ucraini provenienti dal ministero dei Trasporti, da quello dello Sviluppo Economico e dall'ente di gestione dei porti del Paese. L'iniziativa è stata promossa nell'ambito del progetto europeo twinning, nato per supportare le amministrazioni pubbliche ucraine, competenti per il settore marittimo e portuale, nel migliorare i propri standard di security e safety.

Il progetto viene coordinato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il supporto di IMSSEA- Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, e prevede nell'arco del biennio 2024-2026 una formazione specifica con corsi on-line e visite di studio per consentire l'adeguamento dell'Ucraina alla normativa e alle migliori procedure europee.

Durante la cinque giorni cominciata ieri, i delegati ucraini potranno acquisire informazioni e contributi derivanti dal caso di studio livornese, scelto come buona pratica di livello nazionale ed europeo, con il supporto degli esperti dei settori dell'Area sicurezza e dell'Area formazione dell'Autorità di Sistema portuale e con la disponibilità dei terminal portuali di Livorno, operativi nei traffici passeggeri crociere e traghetti, Ro-pax, contenitori e merci varie.

La visita di studio sarà affiancata da momenti specifici di lezione in aula e di visita agli impianti portuali, ai quali prenderanno parte anche rappresentanti della Capitaneria di porto con esperienza nelle aree disciplinari del Port State control, sicurezza, gestione e prevenzione del rischio.