|
adsp napoli 1
06 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,46
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Eventi - Infrastrutture 30/09/2025

Formazione e sicurezza sul lavoro in porto, a Livorno il focus con funzionari ucraini

L'obiettivo: supportare gli scali del paese dell'Europa orientale nel migliorare i propri standard di security e safety


Sicurezza portuale e formazione professionale sono al centro fino al 3 ottobre di una serie di incontri che l'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Settentrionale ha organizzato per accogliere un team di sette funzionari ucraini provenienti dal ministero dei Trasporti, da quello dello Sviluppo Economico e dall'ente di gestione dei porti del Paese. L'iniziativa è stata promossa nell'ambito del progetto europeo twinning, nato per supportare le amministrazioni pubbliche ucraine, competenti per il settore marittimo e portuale, nel migliorare i propri standard di security e safety.

Il progetto viene coordinato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il supporto di IMSSEA- Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, e prevede nell'arco del biennio 2024-2026 una formazione specifica con corsi on-line e visite di studio per consentire l'adeguamento dell'Ucraina alla normativa e alle migliori procedure europee.

Durante la cinque giorni cominciata ieri, i delegati ucraini potranno acquisire informazioni e contributi derivanti dal caso di studio livornese, scelto come buona pratica di livello nazionale ed europeo, con il supporto degli esperti dei settori dell'Area sicurezza e dell'Area formazione dell'Autorità di Sistema portuale e con la disponibilità dei terminal portuali di Livorno, operativi nei traffici passeggeri crociere e traghetti, Ro-pax, contenitori e merci varie.

La visita di studio sarà affiancata da momenti specifici di lezione in aula e di visita agli impianti portuali, ai quali prenderanno parte anche rappresentanti della Capitaneria di porto con esperienza nelle aree disciplinari del Port State control, sicurezza, gestione e prevenzione del rischio.

Tag: porti - livorno

Articoli correlati

Civitavecchia, cambio al vertice della Direzione Marittima del Lazio

Costituita a Madrid Federlogistica Iberica

Napoli, il saluto di Annunziata: "Quattro anni di sfide e successi"

Alla Barcolana 57 Fincantieri porta il suo equipaggio

Salute, PSA e Croce Rossa impegnati nella formazione salvavita

Barletta, l'AdSP metterà in sicurezza il Braccio di Levante

Elettrificazione banchine, firmato a Gioia Tauro il memorandum d'intesa

Cagliari, Grendi accoglie 21 manager di Maersk

Sostenibilità e innovazione dei porti turistici, il focus a Porto Cervo