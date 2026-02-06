Formazione, borse di Studio Caronte & Tourist a 15 neodiplomati

Giovani, opportunità e futuro al centro della cerimonia svoltasi ieri mattina nell'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore "L. Da Vinci – Torre" di viale Regina Elena, a Trapani, durante la quale sono state consegnate le borse di studio Caronte & Tourist a quindici neodiplomati distintisi per merito negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25.

L'evento, intitolato "Le Professioni del Mare: dai banchi di scuola al mondo del lavoro", promosso dalla Fit Cisl Sicilia e giunto alla sua ottava edizione, conferma una consolidata sinergia tra la scuola trapanese, la storica società di navigazione e l'organizzazione sindacale. I premiati, diplomati in Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e Conduzione Apparati e Impianti Marittimi (CAIM), hanno ricevuto un riconoscimento in denaro e l'opportunità di un imbarco di due mesi su una delle navi della flotta dal Gruppo C&T.

"La Sicilia è circondata dal mare ma non poggia, purtroppo, la sua economia sulle potenzialità che esso offre. Non succede spesso, infatti, che ci siano sinergie come questa, dove il mondo della formazione, del lavoro e dell'impresa si incontrano e lavorano insieme per il futuro. – ha dichiarato durante il suo intervento Tiziano Minuti, responsabile del personale e della comunicazione del Gruppo Caronte & Tourist - La nostra società propone queste premialità in tutte le città marittime in cui opera perché crede fermamente nella valorizzazione delle eccellenze. È fondamentale premiare i talenti, soprattutto in un settore marittimo in cui la tecnologia e le normative richiedono professionisti sempre più specializzati. Noi ci siamo e le nostre navi, alcune tra le più innovative del Mediterraneo, sono pronte ad accogliere questi giovani professionisti".

Rosanna Grimaudo, segretaria Fit Cisl Trapani e moderatrice dell'evento, ha sottolineato: "Dobbiamo ringraziare Caronte & Tourist, che da otto anni accoglie il nostro invito investendo concretamente sui giovani. È una scommessa sul futuro di questo territorio e della città di Trapani, destinata a diventare un hub portuale di primaria importanza nel cuore del Mediterraneo".

"Una collaborazione che conferma un modello virtuoso per valorizzare il merito dei giovani diplomati e accompagnarli verso un'esperienza lavorativa concreta. Ringrazio questa partecipazione, che consolida una sinergia proficua e proietta la scuola in una dimensione di crescita del territorio e dell'economia legata al mondo del mare", ha aggiunto la dirigente Scolastica Vita D'Amico nel porgere i saluti alla platea di studenti e di ospiti.

Alla cerimonia sono intervenuti inoltre, il segretario generale della Fit Cisl Sicilia Dionisio Giordano, la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, Il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Trapani, il comandante in seconda Federico Pucci, la sottotenente di vascello Alessia Marino e Gaspare Alastra, funzionario tecnico della sicurezza della navigazione, la rappresentante di Sicindustria Trapani Rosetta Gabriele e l'assistente spirituale della Fondazione Auxilium don Angelo Davide Orlando.

I quindici diplomati premiati degli indirizzi Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e Conduzione Apparati e Impianti Marittimi (CAIM): Anno scolastico 2024/25: Dario Santalucia, Riccardo Navetta, Ambra Ruggirello, Alberto Cangemi, Alberto Incarbona, Samuele Catania, Antonino Giovanni Castelli. Anno scolastico 2023/24: Fabio Di Pietra, Alberto Romano, Giovanni Luigi Fazio, Giulio Alfano, Giuseppe Anselmo, Enrico Orlando, Gioele Raccosta, Simone Torregrossa.