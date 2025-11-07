|
adsp napoli 1
07 novembre 2025, Aggiornato alle 09,25
forges1

forges4
Armatori 03/11/2025

Formazione, a Roma il focus del Fondo Nazionale Marittimi

Giornata di lavoro per approfondire le best practices degli ITS del mare e dei Centri di Addestramento STCW


Il Fondo Nazionale Marittimi organizza un incontro con il network degli ITS mare e i Centri di Addestramento marittimi, fissato per il giorno 3 dicembre dalle ore 11 alle ore 15 (inframmezzato da un light lunch alle ore 13), presso la sede di Confitarma Roma Piazza SS. Apostoli, 66.

"Nel corso dell'incontro, che ci risulta essere la prima iniziativa mai organizzata sul tema - spiega il presidente Angelo D'Amato - ci confronteremo sulle modalità di erogazione della formazione, sulle opportunità di finanziamento, sulle best practices che gli ITS del mare e i Centri di Addestramento STCW stanno sviluppando, sugli strumenti ed iniziative che il FNM può mettere in campo, nell'ottica di valorizzare sempre di più i percorsi di formazione degli allievi Ufficiali e di promuovere nei giovani una conoscenza delle opportunità professionali che il settore dello SHIPPING può offrire".

"Sarà un momento di raffronto - aggiunge il procuratore Alessandro Ferrari - anche sul progetto di digitalizzazione dell'anagrafica dei lavoratori marittimi che sta sviluppando la Direzione Generale MIT guidata da Patrizia Scarchilli e che ha, tra i vari obiettivi, anche quello di creare interazioni con il mono della formazione e della certificazione, per fornire alle compagnie di navigazione ed ai lavoratori marittimi sempre più opportunità di lavoro. Avremo infatti la possibilità di discuterne insieme alle aziende rappresentanti di Assarmatori e Confitarma anche con le Istituzioni di riferimento, quali la Direzione Generale per il Mare, il Trasporto Marittimo e per le Vie d'Acqua Interne, il Comando Generale Capitanerie di Porto e R.A.M.".

Tag: lavoro - marittimi

