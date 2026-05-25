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Infrastrutture - Logistica 25/05/2026

Flussi dei camion, Salerno Container Terminal e Certus insieme per l'automazione

L'accordo è finalizzato all'introduzione di una soluzione integrata dedicata alla digitalizzazione degli accessi al terminal


Certus Automation e Salerno Container Terminal hanno finalizzato, alla vigilia della fiera TOC Europe di Amburgo, un accordo per l'introduzione di una soluzione integrata dedicata alla digitalizzazione degli accessi al terminal e alla gestione dei flussi camionistici con l'obiettivo di ridurre ed ottimizzare il tempo di ingresso ed uscita dei camion. La concomitanza con la fiera ha offerto ai team delle due società l'opportunità di incontrarsi di persona e celebrare l'avvio della collaborazione.

Salerno Container Terminal opera con un elevato indice di rotazione dei container e con un utilizzo particolarmente efficiente delle aree di piazzale, gestendo volumi di traffico significativi in rapporto agli spazi. In questo contesto, il governo dei flussi veicolari, l'automazione degli accessi ed una gestione efficientata dei mezzi pesanti rappresentano fattori decisivi per garantire ulteriore qualità del servizio e capacità di crescita.

Per supportare questi obiettivi, Certus Automation fornirà una soluzione integrata finalizzata a ottimizzare i movimenti dei camion, migliorare l'efficienza dei varchi e rendere più semplice e strutturata l'esperienza operativa sia per gli autisti sia per il personale del terminal. Il progetto prevede l'implementazione di un sistema AutoGate, di un Vehicle Booking System e dell'app Gate Mate dedicata agli autisti.

"Questa collaborazione rappresenta un passaggio importante nella più ampia strategia di SCT, orientata a coniugare efficienza operativa, innovazione digitale e qualità del servizio in un contesto portuale ad alta intensità operativa", ha dichiarato Michele Zaccaria, direttore generale di Salerno Container Terminal. "Attraverso l'integrazione di AutoGate, delle funzionalità di prenotazione degli accessi e di strumenti digitali pensati per gli autisti, come Gate Mate, stiamo evolvendo verso un modello di gestione dei flussi camionistici più predittivo, connesso e scalabile".

"Siamo orgogliosi di supportare Salerno Container Terminal con una soluzione pensata per accompagnare l'evoluzione futura del terminal e costruita sulle sue specifiche esigenze operative", ha dichiarato Maarten de Vries, ceo di Certus Automation. "Questo progetto dimostra come digitalizzazione e automazione possano contribuire in modo concreto al miglioramento dell'efficienza anche in terminal caratterizzati da un'elevata intensità operativa".

Il lancio ufficiale della Gate Mate Driver App al TOC Europe rappresenta un passaggio rilevante nella strategia di Certus Automation per rendere sempre più digitale l'interazione tra terminal e autisti. La soluzione contribuisce a ridurre i tempi di permanenza dei camion, migliorare l'accessibilità al terminal e rendere più coordinato l'intero processo di ingresso e uscita. Ponendo l'autista al centro del processo, Gate Mate svolge un ruolo importante nella riduzione dei tempi di attesa, nella diminuzione delle incertezze operative e nel miglioramento complessivo della circolazione all'interno e intorno al terminal.

Tag: porti - salerno

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