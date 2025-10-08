Flessibilità e personalizzazione, le parole d'ordine di Grimaldi Lines al TTG Travel Experience

"Un network di linee marittime strategiche per la gestione dei flussi turistici nel bacino del Mediterraneo. Una proposta tariffaria che si evidenzia per la sua flessibilità e che asseconda le esigenze di tutti i target d'utenza. Una flotta di navi moderne e accoglienti, note al mercato per la qualità dei servizi offerti. Ritengo siano questi i pilastri del successo con cui abbiamo concluso la stagione estiva 2025, caratterizzata da risultati decisamente positivi su tutte le nostre rotte, sia nazionali che internazionali". Con queste parole Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines, commenta la performance della compagnia di Navigazione dal palcoscenico di TTG Travel Experience, la più importante fiera italiana del settore turismo, in corso a Rimini da oggi fino a venerdì 10 ottobre.

I 20 collegamenti marittimi firmati Grimaldi Lines – con destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia – sono infatti la scelta più indicata per tutti coloro che amano viaggiare in orari comodi e con la propria auto al seguito. La possibilità di iniziare la vacanza con una rilassante traversata del Mar Mediterraneo attrae oggi un pubblico sempre più diversificato: a bordo delle navi si incontrano famiglie numerose, gruppi di giovani amici, coppie in fuga dalla routine, appassionati del viaggio on the road e passeggeri over 60 che, finalmente liberi dagli impegni di lavoro, viaggiano frequentemente e in ogni stagione dell'anno.

La varietà delle rotte offerte e l'accesso immediato alle più belle località del Mar Mediterraneo sono un valore aggiunto anche per tutti i partner commerciali di Grimaldi Lines e per il mondo dell'intermediazione, poiché consentono agli agenti di viaggio di creare per ogni cliente un prodotto personalizzato in ogni periodo dell'anno, magari legandolo a manifestazioni, festival e altri eventi speciali in programma nella destinazione prescelta.

Infinite possibilità di personalizzazione offre anche la programmazione di Grimaldi Lines Tour Operator. Le vacanze mediterranee con viaggio in nave sono infatti il modo migliore di vivere appieno la magia del Mare Nostrum, delle sue sfumature di azzurro e delle sue spiagge di sabbia bianca, scegliendo di soggiornare in hotel, villaggio, residence o appartamento in base alle proprie esigenze. A cura di Grimaldi Lines Tour Operator sono anche gli originali viaggi a tema, che da sempre rappresentano un "unicum" nello scenario del trasporto passeggeri: location di queste proposte sono le moderne e tecnologiche navi gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che si alternano sulla rotta Civitavecchia-Porto Torres- Barcellona, e l'elegante nave Cruise Ausonia, regina della linea Napoli-Palermo.

Per l'inverno ormai alle porte, la novità è il viaggio dedicato agli scintillanti Mercatini di Natale che illuminano Barcellona nel mese di dicembre, con centinaia di bancarelle posizionate nel Barrio Gotico e sulla piazza antistante la Sagrada Famiglia (dal 6 al 10 dicembre). Chi parte invece dalla Sicilia a bordo della Cruise Ausonia, potrà scoprire le tradizioni napoletane di Natale, prime tra tutte le famose statuine del presepe a San Gregorio Armeno (dal 6 al 9 dicembre). Le proposte invernali culmineranno come sempre nel grande Capodanno a Barcellona, il viaggio per festeggiare il nuovo anno in una città famosa per le sue luci, i suoi fuochi di artificio e i tradizionali 12 chicchi d'uva.

Alla manifestazione di Rimini vengono, infine, presentate tutte le nuove proposte di Grimaldi Educa, il progetto che la compagnia dedica alla formazione delle nuove generazioni. Di Grimaldi Educa fanno parte i Percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) a bordo delle navi e tutte le altre attività formative dedicate ai più giovani. Tra queste spiccano i viaggi d'istruzione per i quali Grimaldi Lines Tour Operator è il partner perfetto delle agenzie di viaggio, integrando la traversata con soggiorno, escursioni e programma di attività a bordo della nave e garantendo la massima flessibilità nella creazione di proposte su misura per ogni singola scuola.