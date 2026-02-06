|
06 febbraio 2026, Aggiornato alle 18,43
Logistica 06/02/2026

Fincantieri imposta a Marghera "Oceania Sonata"

La nave di ultima generazione sarà realizzata per Oceania Cruises, brand del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings


Fincantieri e Oceania Cruises, brand del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., hanno celebrato l'impostazione di Oceania Sonata™, la nave da crociera di lusso di nuova generazione, presso lo stabilimento di Marghera. La consegna dell'unità è prevista per il 2027. Alla cerimonia hanno partecipato Harry Sommer, president & ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Jason Montague, chief Luxury Officer di Oceania Cruises, Luigi Matarazzo, direttore generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri e Marco Lunardi, direttore dello stabilimento di Marghera. 

Con una stazza lorda di 86.000 tonnellate, Oceania Sonata™ potrà ospitare 1.390 passeggeri e si distinguerà per gli ampi spazi e l'elevato livello di comfort, confermando la tradizione di Oceania Cruises nell'eccellenza culinaria, nelle esperienze di viaggio esclusive e nel lusso raffinato.

La nave è la prima unità della nuova classe Sonata, una serie di nuova generazione che si basa sull'acclamata classe Allura, riconosciuta per eleganza, raffinatezza e qualità costruttiva. Le due navi di questa classe – Oceania Vista® e Oceania Allura™ – sono state realizzate da Fincantieri presso il cantiere di Sestri Ponente e consegnate rispettivamente nel 2023 e nel 2025.

A Oceania Sonata™ seguiranno tre navi gemelle: Oceania Arietta™, che entrerà a far parte della flotta nel 2029, e due ulteriori unità della classe Sonata previste nel 2032 e nel 2035.

