Filiera logistica, da Sanilog un nuovo piano sanitario per i dipendenti

C'è un nuovo piano sanitario per gli oltre 340 mila iscritte e iscritti a Sanilog, il fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale per il personale dipendente del settore cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro logistica, trasporto merci e spedizione. A partire da gennaio 2026 i lavoratori dipendenti della filiera logistica possono beneficiare di una nuova copertura sanitaria ancora più completa e rafforzata grazie all'introduzione di nuove garanzie e all'incremento dei massimali di numerose prestazioni, sia in ambito sanitario sia odontoiatrico.

Le novità

Tra le novità, l'introduzione di una nuova garanzia dedicata alla procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa, che consente alle iscritte a Sanilog di beneficiare di prestazioni extraospedaliere presso strutture e personale convenzionato Unisalute o tramite Servizio Sanitario Nazionale (contributo massimo annuo: 1.500 euro). Il nuovo piano sanitario Sanilog introduce inoltre una nuova garanzia dedicata alle cure oncologiche, che consente il rimborso delle spese sostenute per visite, accertamenti diagnostici e trattamenti farmacologici, in regime ospedaliero ed extraospedaliero (contributo massimo annuo: 3.000 euro).

Monitoraggio a distanza

Il confronto tra gli organi collegiali di Sanilog e UniSalute, la compagnia assicurativa che per il fondo eroga le prestazioni sanitarie e assistenziali di salute generale, ha portato anche all'introduzione di una nuova prestazione dedicata al monitoraggio a distanza dei valori clinici per le iscritte e gli iscritti con età pari o superiore ai 50 anni affetti da patologie croniche, quali diabete, ipertensione e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Per coloro che entrano a far parte del programma, inoltre, è prevista la possibilità di fruire tramite UniSalute, di visite specialistiche e di accertamenti diagnostici strettamente connessi alle patologie croniche da cui sono affetti (contributo massimo annuo: 300 euro).

Prestazioni odontoiatriche

Il nuovo piano sanitario contiene anche un incremento del massimale non solo per le patologie gravi, ma anche per le prestazioni odontoiatriche erogate per Sanilog da AIG-ONHC (interventi chirurgici odontoiatrici extra ricovero, prestazioni odontoiatriche da infortunio per circolazione stradale e implantologia), sostenendo così una delle principali voci di spesa sanitaria privata per i lavoratori.

I commenti

«Con il nuovo piano sanitario, Sanilog rafforza ulteriormente il proprio ruolo di supporto concreto per le lavoratrici e i lavoratori del settore logistica, trasporto merci e spedizione. Le prestazioni introdotte ampliano ulteriormente la copertura e riflettono una visione evoluta della sanità integrativa, sempre più attenta non solo alla copertura degli eventi acuti, alla gestione delle patologie croniche e al sostegno nei momenti di maggiore fragilità, ma anche alla prevenzione», dichiara Piero Lazzeri, presidente di Sanilog. «In questo percorso si inserisce anche la nostra nuova app SaniWell, un dispositivo medico pensato per promuovere stili di vita più sani, la prevenzione e una maggiore consapevolezza della propria salute, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store».

«L'ampliamento delle garanzie per le patologie gravi e oncologiche, l'attenzione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il rafforzamento dell'area odontoiatrica e l'introduzione di servizi innovativi di monitoraggio della salute rispondono a bisogni reali, emersi anche grazie all'ascolto diretto delle lavoratrici e dei lavoratori. Con questo nuovo piano sanitario Sanilog consolida la propria vocazione mutualistica e la volontà di affiancare in modo sempre più efficace il Servizio Sanitario Nazionale, offrendo un supporto concreto alla spesa sanitaria delle famiglie», aggiunge Walter Barbieri, vicepresidente di Sanilog.

Fondo Sanilog

Istituito nel 2011 per volontà delle organizzazioni sindacali e di quelle datoriali, Fondo Sanilog conta oggi circa 340 mila iscritti del settore trasporti, logistica e spedizione, per un totale di oltre 11mila aziende aderenti. Sul sito Sanilog le informazioni più dettagliate sulle condizioni del nuovo piano sanitario e sulle modalità di utilizzo delle prestazioni. Disponibile anche il Video-tutorial dedicato all'app SaniWell.