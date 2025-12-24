|
Filiera ittica, Guardia Costiera sequestra in Campania 9 tonnellate di prodotto

Le attività di controllo sviluppate nel periodo delle festività natalizie sono finalizzate a garantire la sicurezza dei consumatori, la tutela dell'ambiente marino e la leale concorrenza sul mercato


Anche quest'anno sono stati rilevanti i risultati delle attività di controllo effettuate dal personale della Guardia Costiera della Campania nell'ambito dell'operazione complessa nazionale denominata "Fish_Net", sviluppata nel periodo delle festività natalizie durante il quale vi è un sensibile incremento della richiesta di prodotti ittici. Circa 500 i controlli effettuati, finalizzati a garantire la sicurezza dei prodotti, la tutela delle risorse ittiche e dell'ambiente marino nonché la leale concorrenza sul mercato.

Le attività sono state svolte in mare, con controlli sui pescherecci, ai punti di sbarco, presso i centri di grande distribuzione e mercati ittici, commercianti al dettaglio e esercizi di ristorazione. Le condotte accertate hanno dato corso a oltre 90 sequestri aventi ad oggetto, tra l'altro, 614 attrezzi da pesca ed oltre 9 tonnellate di prodotto ittico. Sono stati contestati oltre 90 illeciti, tra amministrativi e penali, ed irrogate sanzioni per circa 140.000 euro per fattispecie che vanno dalla pesca in aree/zone non consentite alla etichettatura non conforme, alla aspersione dei frutti di mare. 

Tra i diversi interventi si evidenzia il sequestro di circa 3000 kg di prodotto ittico effettuato, congiuntamente all'asl, ai carabinieri forestali ed alla polizia municipale, presso alcuni esercizi al dettaglio del centro di Napoli, zona di porta nolana, anche per violazione di norme sulla tracciabilità del prodotto. Interventi di rilievo effettuati anche presso le piattaforme di distribuzione e mercati ittici della provincia che hanno portato al sequestro di oltre due tonnellate e mezza di prodotto ittico. Complessivamente, oltre 100 uomini sono stati impiegati con l'utilizzo di circa 50 mezzi.

