11 febbraio 2026, Aggiornato alle 18,16
Logistica 09/02/2026

Ferrovie, nasce la società di consulenza FS Advisory

Il nuovo soggetto ha sede a Londra ed opera nei settori dei trasporti e nelle infrastrutture con accesso alle capacità operative del Gruppo FS


Nasce FS Advisory, società del Gruppo FS Italiane specializzata nella consulenza nei trasporti e nelle infrastrutture. Con sede a Londra, fornirà servizi di advisory a governi, investitori istituzionali, operatori, sviluppatori di infrastrutture e imprese di costruzione e ingegneria coinvolti in progetti complessi di mobilità a livello globale.

FS Advisory risponde a un'esigenza chiara del mercato: la crescente domanda di competenze integrate nel settore dei trasporti, capaci di coprire in modo coerente ambiti che tradizionalmente sono stati frammentati tra diversi operatori di consulenza, come i quadri regolatori, lo sviluppo infrastrutturale e la gestione operativa.

La nuova società di consulenza si colloca in una posizione distintiva per supportare clienti pubblici e privati nell'ottimizzazione dei loro asset di trasporto a livello internazionale, grazie al consolidato track record del Gruppo FS Italiane che gestisce circa 17mila chilometri di linee ferroviarie con oltre 2.100 gallerie, 23.000 ponti e viadotti, 2.200 stazioni e 32.000 km di strade.

L'obiettivo è, infatti, quello di affrontare le nuove sfide della digitalizzazione, della sostenibilità e della connettività multimodale nel settore dei trasporti tramite consulenti in grado di comprendere sia le specificità degli obblighi di servizio pubblico che le dinamiche operative e commerciali.

FS Advisory, quindi, affiancherà i clienti, pubblici e privati, nei processi di riorganizzazione del settore dei trasporti, fornendo soluzioni di mobilità digitale, tra cui piattaforme di bigliettazione e sistemi di monitoraggio delle performance già adottati su larga scala in Europa, oltre a competenze specialistiche su trasporti e infrastrutture lungo l'intera catena del valore. Completano l'offerta i servizi di Shadow e Interim Management, pensati per supportare le transizioni di governance, i processi di nazionalizzazione e i cambiamenti operativi.

