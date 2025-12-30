|
Ferrovie e trasporto su gomma, nasce FHP Intermodal per gestire 4 terminal

Le strutture saranno operative a Incoronata (Puglia), Piedimonte San Germano (Lazio), Villa Selva (Emilia-Romagna) e Fiorenzuola d'Arda (Emilia-Romagna)

Nasce una nuova realtà del trasporto intermodale in Italia. FHP Group, società guidata dal ceo Paolo Cornetto, ha portato infatti a termine il processo di integrazione tra le controllate LOTRAS e CFI Intermodal, e ha costituito FHP Intermodal, la società che gestirà quattro terminal intermodali in Italia nel settore del trasporto ferroviario a Incoronata (Puglia), Piedimonte San Germano (Lazio), Villa Selva (Emilia-Romagna) e Fiorenzuola d'Arda (Emilia-Romagna).

La nuova società, controllata al 100% da FHP Group, sarà guidata dall'amministratore delegato Angelo Accomando. Operativa dal 1° gennaio 2026, dispone di oltre 500 mila metri quadri di superfici operative sulle quali corrono oltre 17 chilometri di binari con accesso diretto alla rete ferroviaria nazionale. Con più di 30.000 metri quadri di magazzini coperti e una consistente flotta di mezzi di trasporto e movimentazione, è in grado di garantire servizi e spazi per una efficiente logistica delle merci affidateci dai clienti del Gruppo. FHP Intermodal offre un portfolio di soluzioni logistiche integrate nazionali ed internazionali che spaziano dal trasporto intermodale chiavi in mano (door to door e terminal to terminal) al trasporto convenzionale di rinfuse liquide alimentari, fino alla gestione di flotte carri.

Il Consiglio di amministrazione di FHP Intermodal è composto da:
•  Umberto Masucci, presidente
•  Armando De Girolamo, vicepresidente 
•  Angelo Accomando, amministratore delegato 
•  Paolo Cornetto, consigliere
•  Marco Mantoan, consigliere.

FHP Group (FHP) - espressione di F2i SGR, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali - rappresenta il primo operatore portuale-ferroviario italiano nel settore delle rinfuse. Attivo nell'Alto Adriatico e nel Tirreno in 6 porti attraverso 9 terminal in gestione e 4 aree intermodali ubicate lungo la penisola, movimenta, con il supporto di oltre 1000 Persone, 10 milioni di tonnellate di merci l'anno e percorre in Europa oltre 6 milioni di km via ferrovia con una flotta composta da 50 locomotori e oltre 1.000 carri ferroviari. 

FHP è un network integrato di servizi nel settore della logistica delle rinfuse, delle merci varie, del general e project cargo, ed è presente con propri terminal a Carrara, Livorno, Savona, Monfalcone, Marghera e Chioggia e proprie aree intermodali a Fiorenzuola d'Arda, Incoronata, Piedimonte San Germano e Villa Selva. 
 

