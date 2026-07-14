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Logistica - Personaggi 14/07/2026

Ferrovie dello Stato, Gianpiero Strisciuglio nuovo amministratore delegato e direttore generale

Nel corso dell'assemblea degli azionisti, nominati anche i componenti del CdA e il presidente

Gianpiero Strisciuglio

Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitosi ieri sotto la presidenza di Tommaso Tanzilli, ha nominato Gianpiero Strisciuglio amministratore delegato, attribuendogli anche la carica di direttore generale.

Al nuovo ad e dg sono conferiti deleghe e poteri in continuità con quelli del precedente management. Al presidente sono confermate le deleghe di controllo interno e rappresentanza istituzionale.

Il nuovo CdA, riunitosi per la prima volta dopo la nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti di ieri, è composto anche da Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota. Rimarrà in carica per il triennio 2026-2028.

Tag: ferrovie

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