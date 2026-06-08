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Eventi - Logistica 08/06/2026

Federlogistica, in Spagna nasce l'asse logistico Europa-America Latina

L'alleanza - potenzialmente foriera di importantissime ricadute economiche, operative e commerciali - è stata battezzata nel corso del SIL, Salon Internacional de la Logistica di Barcellona


Federlogistica annuncia che il SIL, Salon Internacional de la Logistica di Barcellona, considerato uno dei principali appuntamenti fieristici e convegnistici del settore, ha tenuto a battesimo un'alleanza, potenzialmente foriera di importantissime ricadute economiche, operative e commerciali, fra l'Europa e l'America Latina.

Frutto indiretto del patto e della collaborazione già in atto fra l'italiana Federlogistica, presieduta da Davide Falteri, Federlogistica iberica e il Consorcio Zona Franca de Barcelona, il nuovo patto è stato siglato con Leonardo González, presidente di Alacat – Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe – insieme ai rappresentanti di Uruguay e di altri Paesi latinoamericani, con la precisa intenzione di costruire e gestire un canale permanente di cooperazione economica e associativa tra i due continenti.

L'obiettivo è quello di rendere disponibile una piattaforma comune all'interno della quale sviluppare accordi di collaborazione, missioni imprenditoriali, programmi formativi, attività di networking e percorsi di reciproca adesione tra organizzazioni, creando nuove opportunità di accesso ai mercati internazionali per le imprese associate.

«La logistica – ha sottolineato Falteri - non è più soltanto trasporto. È innovazione, intelligenza artificiale, sostenibilità, formazione, diplomazia economica e capacità di creare connessioni tra culture e mercati. Le imprese che sapranno interpretare questa trasformazione saranno quelle che guideranno il cambiamento. Federlogistica continuerà a lavorare affinché l'Italia sia protagonista di questa nuova stagione di sviluppo internazionale e affinché il Mediterraneo torni a essere uno dei grandi motori della crescita globale».

Un ruolo fondamentale nella missione a Barcellona è stato svolto da Andrea Lazzari, presidente di Federlogistica Iberica, insieme ai vicepresidenti Cristina Martín e Matteo De Candia, che hanno contribuito allo sviluppo delle relazioni istituzionali e imprenditoriali costruite durante il SIL nonché Ramón García, direttore generale del Centro Español de Logística (CEL), vicepresidente della European Logistics Association (ELA). Missione che ha acceso i riflettori sui temi dell'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale, dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione della supply chain, della gestione intelligente delle flotte, della sostenibilità energetica e dei software avanzati per la logistica, con il coinvolgimento di operatori come Leviahub, IA Drivers, SoftDoit, Sygic, Timocom, Energika e Grimaldi Logistica España.

Tag: logistica - economia

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