06 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,46
Logistica - Personaggi 01/10/2025

Federica Maggiani alla guida di Cna Nautica

L'assemblea nazionale ha eletto anche il nuovo comitato esecutivo del settore

Federica Maggiani

Federica Maggiani è la nuova presidente nazionale di Cna Nautica. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi a Roma durante l'assemblea nazionale di Cna Nautica. Nel comitato esecutivo del settore anche i liguri Fabrizio Forma, Francesca Poeta e l'invitato permanente Simone Barli. 

"Sono onorata della fiducia espressa nei miei confronti e mi impegnerò per consolidare il ruolo di Cna nel settore anche in territori fortemente legati al mare in cui le diverse professionalità che si legano alla nautica stanno crescendo – ha dichiarato Maggiani, che già è stata presidente da due mandati della sezione della Spezia –. La Liguria con 2.901 patenti nautiche rilasciate nel 2024 conferma un primato, da sola presenta numeri prossimi a quelli di Toscana e Lazio insieme. Altro podio importante a livello numerico nazionale – ha concluso la nuova presidente – è quello relativo ai posti barca: 25.093 nel 2024, di cui 7.705 nello spezzino".
 

