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Eventi - Logistica 26/06/2026

Federagenti, appuntamento a Civitavecchia. Pessina: "La nostra assemblea per sentire la voce del mercato"

Gli operatori del settore si interrogheranno sul futuro del Mediterraneo, dei traffici marittimi e dei porti

Paolo Pessina

Quale mondo sarà? Con quale Mediterraneo dovremo confrontarci? Come si riorganizzeranno i traffici marittimi? E a quale domanda di servizio dovranno rispondere i porti? "Gli agenti marittimi – afferma Paolo Pessina, presidente di Federagenti, alla vigilia dell'assemblea pubblica della federazione che si svolgerà nella mattinata del 3 luglio a Civitavecchia – sono uomini di fatti e non di teoria. Per questo motivo abbiamo deciso di incentrare la nostra più importante riunione non su norme, rapporti comunitari, inseguimento di teorie e di burocrazia, bensì sullo scenario che la portualità italiana si troverà di fronte nei prossimi anni".

Il programma

Uno scenario di concorrenza accentuata, ma anche uno scenario che non perdonerà sia chi continuerà a pensare sulle banchine che la burocrazia e i tempi siano variabili indipendenti, sia chi continuerà a credere che si possano immettere incondizionatamente sul mercato impianti per traffici che non esistono e non esisteranno e che si possa disperdere le risorse senza scelte di priorità strategica. "Gli agenti marittimi – conclude Pessina – al contrario di molti altri, non hanno formule miracolose, ma una risorsa indispensabile: saper ascoltare il mercato".
 

Tag: agenti marittimi

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