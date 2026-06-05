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Logistica 05/06/2026

Export, tiene bene l'Italia nonostante le tensioni geopolitiche

La ricerca, condotta dal Centro Studi Confindustria, conferma la capacità di riorientarsi del settore


Nel primo trimestre del 2026 le esportazioni italiane sono cresciute del 4% in valore rispetto al quarto trimestre del 2025, con un contributo positivo sia dai mercati extra-Ue (+4,8%) che da quelli Ue (+3,2%). La conferma arriva dai dati forniti dal Centro Studi Confindustria. Anche il confronto con gennaio-marzo 2025 ribadisce un quadro positivo: tra i mercati in maggiore crescita troviamo Svizzera (+44,1%), Cina (+11,4%), Polonia (+5,6%), Austria (+4,0%) e Russia (+2,0%). Ma il dato più importante arriva da marzo, primo mese del conflitto in Iran. Il Medio Oriente ha subito un crollo verticale delle nostre vendite: -52,5% tendenziale, contro il +15,2% registrato nello stesso mese del 2025. Un'inversione netta, che avrebbe potuto pesare sull'intero quadro.

Una frenata così forte, riferisce la Fondazione del Mare, avrebbe potuto pesare sull'intero quadro dell'export italiano. Invece, non è successo. La crescita si è consolidata grazie alla forte accelerazione registrata proprio a marzo su altri mercati: le vendite in Svizzera sono cresciute del +84,6% e in Cina del +23,9%, insieme ai principali partner europei, assorbendo parte dello shock e confermando la capacità del sistema esportativo italiano di riorientarsi rapidamente quando un mercato si chiude. 

Tag: economia

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