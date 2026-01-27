|
adsp napoli 1
31 gennaio 2026, Aggiornato alle 18,15
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 27/01/2026

Evergreen ordina in Cina 23 portacontainer

Commessa sottoscritta con due diversi cantieri navali. Investimento complessivo di quasi 1,5 miliardi di dollari


Evergreen Marine Corporation ha ordinato in questi giorni complessivamente 23 navi portacontainer sottoscrivendo contratti con due cantieri cinesi. La prima commessa del valore compreso fra 736 milioni e 896 milioni di dollari, riferisce Market Screener, è stata siglata con il cantiere CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Co. e riguarda la realizzazione di sedici portacontainer da 3.100 teu.

Il secondo ordine (valore compreso fra 469 milioni e 574 milioni di dollari Usa) è stato sottoscritto con il cantiere navale Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. e prevede la costruzione di sette portacontainer da 5.900 teu. 
 

Tag: navi - cantieri

Articoli correlati

Tassazione marittimi, Confitarma: "Occupazione a rischio per posizione Agenzia delle Entrate"

Confitarma e ForMare presentano la terza edizione del Master Executive in Shipping Management

Stati di bandiera, ICS pubblica il report sulle performance

Grandi Navi Veloci prende in consegna "Gnv Aurora"

Corsica Sardinia ne cerca 150 tra Macchina, Camera e Cucina

Costa Crociere amplifica le meraviglie del mare

Benessere mentale dei marittimi, un fattore di sicurezza: lo studio

Cold ironing, Assarmatori: "Bene decreto del Mit per agevolazioni su energia usata in porto"

Win-Big, voci di donne nella Blue Economy