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06 luglio 2026, Aggiornato alle 09,22
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Eventi - Infrastrutture 06/07/2026

ETS e il costo dell'insularità: il convegno a Palermo

L'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale presenterà uno studio sul tema e rilancerà una proposta


A pochi giorni dalla presentazione, da parte della Commissione europea, della proposta di revisione della Direttiva ETS (attesa il 17 luglio), l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale presenterà a Palermo mercoledì 8 luglio alle 11,30 uno studio inedito sugli effetti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione sui collegamenti marittimi della Sicilia.

L'analisi mette in luce l'impatto economico dell'ETS sui collegamenti con la terraferma e con le isole minori e rilancia una proposta che l'Autorità porterà all'attenzione delle istituzioni europee: esentare dall'applicazione dell'ETS i collegamenti marittimi con le isole maggiori e prorogare la deroga prevista per quelli con le isole minori, per evitare che la transizione ecologica si traduca in un ulteriore costo dell'insularità. Lo studio che sarà discusso nella sede dell'AdSP (via Piano dell'Ucciardone, Sala multimediale, primo piano) ha come titolo "L'EU ETS e il costo dell'insularità: gli effetti sui collegamenti marittimi tra i porti del Mare di Sicilia Occidentale, la terraferma e le isole minori".  

Aprirà i lavori il presidente dell'AdSP, Annalisa Tardino. Seguirà la presentazione della ricerca da parte del professor Giovanni Satta, supervisore scientifico del progetto realizzato dalla società TiM10. Lo studio analizza, sotto il profilo economico, normativo e di mercato, le conseguenze dell'applicazione della Direttiva ETS sui traffici marittimi di competenza dell'Autorità e sulla connettività della Sicilia, offrendo elementi utili al dibattito europeo sulla revisione della disciplina. 
 

Tag: porti - palermo

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