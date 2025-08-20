|
adsp napoli 1
20 agosto 2025, Aggiornato alle 10,18
Armatori - Cultura 20/08/2025

Esplorazione, una rompighiaccio australiana verso le isole più remote dell'Oceano Indiano

Gli scienziati studieranno la flora e la fauna nei territori disabitati e remoti delle Heard e McDonald islands

(Ph: Australian Antarctic Program)

Esploratori e scienziati australiani sono pronti a tornare nei territori disabitati e remoti delle Isole Heard e McDonald (Himi) dopo oltre due decenni. I viaggi che si svolgeranno a bordo della RSV (research and supply vessel) Nuyina, rende noto Maritime-Executive, sono considerati fondamentali per comprendere lo stato attuale delle isole e garantirne la protezione dalle minacce del cambiamento climatico.

L'Australian Antarctic Program ha annunciato che a settembre la nave rompighiaccio nazionale, la Nuyina effettuerà il suo primo viaggio verso le isole Himi con un team scientifico composto da ecologi e glaciologi specializzati in uccelli marini e foche. Le isole fanno parte degli ecosistemi più incontaminati e dinamici del mondo, dove la topografia e le condizioni meteorologiche sono notoriamente avverse.

A dicembre, la nave tornerà a Himi per una seconda missione. In entrambi i viaggi, la rompighiaccio porterà spedizionieri e scienziati a controllare lo stato della flora e della fauna delle isole e a svolgere ricerche e rilievi marini. La RSV Nuyina è lunga 160 metri (525 piedi) ed è entrata in servizio nel 2023.


 

Tag: ambiente

