Infrastrutture 30/01/2026

Eolico offshore, il porto di Taranto visitato da una delegazione della giapponese Flowra

Per i vertici della Floating Offshore Wind Research Association, lo scalo pugliese è stato la prima tappa di un tour istituzionale in Italia


Una delegazione dell'associazione giapponese Flowra (Floating Offshore Wind Research Association) ha visitato il porto di Taranto in apertura del proprio tour istituzionale in Italia. I vertici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio hanno illustrato i principali progetti infrastrutturali in corso volti a fare dello scalo pugliese il polo di riferimento nazionale per l'eolico offshore galleggiante. 

"La visita della delegazione Flowra - ha spiegato il presidente dell'AdSP, Giovanni Gugliotti - rappresenta un'occasione fondamentale per tessere nuove relazioni internazionali. Taranto suscita un interesse crescente presso i principali player mondiali dell'energia. È un'opportunità - ha concluso Gugliotti - che il territorio deve cogliere con determinazione, specialmente alla luce dell'avvio del procedimento di assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dal MASE con il decreto interministeriale n. 167 del 4 luglio 2025".

"Questa visita ha riaffermato l'importanza geopolitica del porto di Taranto, nonché il suo elevato livello di funzionalità - ha affermato Masakatsu Terazaki, chairman di Flowra –. Abbiamo acquisito preziose informazioni sui settori attratti da questa funzionalità, come la cantieristica navale e le energie rinnovabili, nonché sulla stretta collaborazione tra autorità portuale e imprese private. Queste osservazioni saranno determinanti per il progresso della funzionalità portuale e del clustering industriale in Giappone".

