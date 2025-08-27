|
adsp napoli 1
30 agosto 2025, Aggiornato alle 15,18
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 27/08/2025

Energia elettrica da terra, via ai lavori per il terminal crociere di Zeebrugge

Per l'Authority dello scalo belga, il sistema aiuterà le compagnie di navigazione a rispettare gli impegni climatici dell'Imo

(Ph: Port of Antwerp-Bruges)

Il porto di Anversa-Bruges sta costruendo un sistema di alimentazione elettrica da terra (Ops - onshore power supply) e una nuova sottostazione ad alta tensione presso il terminal crociere di Zeebrugge, prevedendo di essere in grado di fornire energia da terra a due navi da crociera contemporaneamente entro il 2027, tre anni prima che l'alimentazione da terra diventi obbligatoria nel 2030.

Inoltre, secondo quanto rivelato dal porto, sono già in fase di elaborazione i piani per la seconda installazione. L'Authority dello scalo belga sottolinea che l'energia elettrica da terra aiuterà inoltre le compagnie di navigazione a rispettare gli impegni climatici dell'International Maritime Organization (Imo) e dell'Ue in modo economicamente vantaggioso.

Tag: porti

Articoli correlati

"GNV Virgo" ha completato le prove in mare

A Pescara via ai lavori per la vasca temporanea

A Genova rinnovati i vertici di Ente Bacini

Siria, Cma Cgm espanderà il porto di Latakia con 200 milioni

Porto di Trieste, Grimaldi: "Maggiore concorrenza e un'opportunità per l'Italia e l'Europa"

Suez, firmato accordo per due aree doganali a nord e sud del canale

Avviato a Catania il recupero di 48 relitti nelle acque del porto

Sicilia Occidentale, Tar fissa udienza per richiesta sospensiva del commissario straordinario

A Salerno SCT migliora la capacità operativa: consegnati tre nuovi Reach Stackers