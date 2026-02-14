|
Emissioni, la nave da crociera "net zero" ideata da Meyer Turku

L'unità progettata dal cantiere finlandese abbatterà del 90% l'impronta di carbonio

Il cantiere finlandese Meyer Turku ha completato la progettazione di nave da crociera a zero emissioni nette, sviluppata nell'ambito del suo progetto Avatar, cha garantirebbe una riduzione di oltre il 90 percento dell'impronta di carbonio del ciclo di vita rispetto al valore di riferimento definito dall'International Maritime Organization (Imo). 

Il concept proposto prende in considerazione soluzioni che saranno tecnologicamente sostenibili e disponibili entro il 2030. Il carburante scelto è il biometanolo, ma la nave potrà utilizzare anche la tecnologia di propulsione assistita dal vento e pannelli solari. Materiali sostenibili e un utilizzo ottimizzato dello spazio contribuiranno ulteriormente a ridurre le emissioni totali del ciclo di vita dell'imbarcazione.

La nave ideata da Meyer Turku avrà una struttura più snella e leggera e una migliore efficienza energetica degli spazi a bordo. Le unità di trattamento dell'aria più efficienti dal punto di vista energetico ridurranno infatti di circa il 50% la richiesta di energia per il riscaldamento e il raffreddamento sui ponti delle cabine.
 

