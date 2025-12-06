|
Emissioni autotrasporto, Confetra: "Bene linea italiana in Ue contro obbligo quote veicoli elettrici"

La decarbonizzazione necessita di precondizioni oggi assenti: tecnologie realmente disponibili sul mercato, infrastrutture di ricarica e rifornimento adeguate, energia a costi sostenibili

(Ph: Freightliner)

La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) accoglie con soddisfazione la posizione espressa dal governo italiano nel dibattito europeo sulla proposta per la decarbonizzazione delle flotte aziendali. "L'Italia - si spiega in una nota - sta guidando con chiarezza e determinazione il fronte contrario a quote obbligatorie di acquisto di veicoli elettrici, una misura che rischia di imporre nuovi oneri alle imprese senza considerare la realtà infrastrutturale e operativa del settore".

"Per la logistica italiana - continua Confetra -  ogni percorso di decarbonizzazione deve poggiare su precondizioni oggi assenti: tecnologie realmente disponibili sul mercato, infrastrutture di ricarica e rifornimento adeguate, energia a costi sostenibili e finanziamento effettivo dei fattori abilitanti. Senza questi elementi, obblighi rigidi rischiano di tradursi in una perdita di competitività e in un rallentamento delle attività essenziali per le catene del valore".

Confetra condivide la necessità di un approccio tecnologicamente neutrale e plurale, basato su sostegno agli investimenti e riconoscimento del ruolo dei carburanti rinnovabili e a basse emissioni. "Continueremo a seguire il dossier, sostenendo una transizione sostenibile per l'ambiente e per le imprese ed evitando soluzioni non ancorate alle condizioni reali del mercato europeo.

Allo stato attuale un approccio "only electric" per l'autotrasporto non è realistico per la mancanza di soluzioni tecnologiche adeguate per i mezzi pesanti, per la carenza di un sistema di ricarica sul territorio nazionale e per i costi dell'energia elettrica.  Proseguiremo - conclude Confetra -  a dialogare con la Commissione e con tutte le forze politiche per giungere ad una soluzione condivisa che tenga conto delle esigenze di tutti".

