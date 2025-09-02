|
adsp napoli 1
03 settembre 2025, Aggiornato alle 14,03
Infrastrutture - Logistica 02/09/2025

Emilia-Romagna, DSV inaugura il polo logistico nella Motor Valley

L'hub, che sarà inaugurato il 10 settembre, si estende su una superficie complessiva di centomila metri quadri


DSV, operatore globale nel settore dei trasporti e della logistica, inaugura ufficialmente DSV Proximity, il nuovo polo logistico integrato della cosiddetta Motor Valley, in Emilia-Romagna, pensato per servire i clienti con soluzioni ad alta efficienza.

L'hub, che si estende su una superficie complessiva di centomila metri quadri, è stato sviluppato attraverso un'importante operazione di riqualificazione di un'area industriale dismessa, con l'obiettivo di valorizzare un nodo strategico del territorio modenese. Tre le unità logistiche che compongono l'hub e che, per ottimizzare i flussi inbound e outbound, saranno interconnesse tramite un ponte. L'intervento, conforme ai più avanzati standard ESG, sarà candidato alla certificazione BREEAM "Very Good".

L'inaugurazione ufficiale di DSV Proximity si terrà il 10 settembre presso Florim Gallery, a pochi passi dal nuovo hub logistico di DSV, con un incontro dal titolo "Driving Integration, il Nuovo Ecosistema Logistico Integrato". L'evento, che riunirà esponenti dal mondo industriale e istituzionale, sarà l'occasione per un confronto attorno ai temi della logistica integrata, della rigenerazione urbana e della trasformazione dei modelli produttivi.

Tag: logistica

