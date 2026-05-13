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13 maggio 2026, Aggiornato alle 13,31
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Armatori - Politiche marittime 13/05/2026

Emergenza Medio Oriente, ICS aggiorna i poster informativi per marittimi

L'organizzazione internazionale diffonde costantemente le notizie sui contatti e i servizi di assistenza per gli equipaggi impegnati nell'area di crisi


Il settore marittimo continua a essere profondamente preoccupato per l'impatto umano del conflitto in corso in Medio Oriente ed è profondamente turbato dalle notizie di alcuni marittimi uccisi mentre lavoravano a bordo di navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. L'instabilità geopolitica, ricorda la Federazione del Mare, mette a rischio i marittimi e inevitabilmente ha un impatto sulla salute mentale e sullo stress dell'equipaggio. 

L'International Chambers of Shipping (ICS) attribuisce grande importanza al fatto che i marittimi siano a conoscenza delle reti di supporto a loro disposizione quando si trovano ad affrontare circostanze difficili come queste e, basandosi su precedenti iniziative coordinate del settore per diffondere le informazioni di contatto dei servizi di assistenza sociale in tempi di crisi, ICS sta supportando i rinnovati sforzi delle organizzazioni benefiche per garantire (anche con poster costantemente aggiornati) che le compagnie e gli equipaggi abbiano accesso alle linee telefoniche di assistenza più aggiornate.
 

Tag: marittimi

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